Entre crimen y Gobierno, en México hay doble impuesto: Obispo de Orizaba

Los empresarios en muchos lugares de México tienen que pagar doble impuesto: uno para el Gobierno y otro para el crimen organizado, criticó el obispo de Orizaba Eduardo Cervantes Merino, al afirmar que esa es la realidad del país."Las estrategias para dar seguridad y paz también van encaminadas con todo el tejido social, que implica también el desarrollo, la seguridad que se dé para quien quiere invertir, que tengan la seguridad de no pagar dobles impuestos, porque hay un impuesto que se está dando al Estado y otro que se está dando a muchos grupos que hacen un cobro indebido a través de todo lo que sabemos de las delincuencias", dijo.Por ello insistió que la estrategia para dar seguridad y otorgar paz, debe de tener sus implicaciones serias, se tienen que ver desde muchos ángulos."Pero quienes han sido elegidos para que así se dé, deberán de tener más actitud de escucha para encontrar la solución adecuada".Añadió que las autoridades deberán de saber cómo hacerlo, se tienen que rodear de asesores capaces, "y lo único que puedo decir es que ciertamente ustedes, yo y el pueblo, percibimos las cosas como se dan y que no se han dado".Finalmente, recordó que la inseguridad es una amenaza para todos, pero se debe reconocer que ha venido en aumento."Aunque hoy nos quieran decir que antes no hablábamos de esto, siempre la iglesia lo ha dicho, ya se decía, ya se denunciaba de la inseguridad. Me da la impresión de que esto ha aumentado o al menos no ha disminuido".Este domingo la comunidad católica continuó con la Jornada de Oración por la Paz, pidiendo por la conversión del corazón de aquellos que generan y actúan en violencia.