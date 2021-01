Entre críticas, la vacuna rusa llegará a México

Al día de hoy, sólo las vacunas producidas por Pfizer, AstraSeneca y Moderna cuentan con la autorización internacional para ser aplicadas en el combate al COVID-19.



Sin embargo, el pasado lunes 25 de enero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que había alcanzado un acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para adquirir, en los próximos dos meses, 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, producida por el gobierno ruso.



El anuncio del Presidente ha sido recibido con críticas y reservas, ya que no existen pruebas ni de la eficacia ni de la seguridad de la vacuna rusa.



La opacidad, distintivo de la vacuna Sputnik



La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, que forma parte del Ministerio de Salud de Rusia. Esta vacuna no ha sido aprobada para su uso de emergencia ni por la Organización de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA).



La falta de autorización se debe a que Rusia no ha hecho públicos los documentos necesarios para que la efectividad y seguridad de la vacuna sean evaluados por científicos y autoridades. A diferencia de las vacunas desarrolladas por Pfizer, AstraZeneca y Moderna, cuyos resultados han sido públicos, en el caso de la vacuna rusa, lo más que se tienen son comunicados oficiales en los que el gobierno ruso afirma su efectividad.



Sputnik fue probada con éxito en 76 personas



Además de la opacidad de los resultados, otra de las razones por las cuales la aplicación de la vacuna Sputnik no ha sido autorizada a nivel mundial, es porque no ha concluido la fase 3 de ensayos clínicos, es decir, sólo ha sido probada en muy pocas personas, lo que hace imposible que se asegure tanto su efectividad, como la seguridad de las personas a quienes sea administrada.



De acuerdo con lo revelado por el Gobierno de Rusia, en la fase 2 de ensayos clínicos, la vacuna Sputnik fue probada en solamente 76 personas. Actualmente, se está llevando a cabo la fase 3 del ensayo en 33 mil 758 personas, sin embargo, está programada para terminar hasta el 1º de mayo del 2021.



Por esas razones, es que el pueblo ruso tampoco confía en la vacuna producida por su gobierno. De acuerdo con una encuesta realizada por el Centro ruso Levada, el 60% de los rusos no confían en la vacuna Sputnik V, señalando que no se la aplicarán, aunque ésta sea gratuita y voluntaria. Ni siquiera el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha aplicado la vacuna producida por su gobierno.



López-Gatell vs. López-Gatell



El pasado 11 de agosto de 2020, Hugo López-Gatell, encargado del Gobierno Federal para el combate a la pandemia, explicó que debía tomarse con reservas el anuncio de la vacuna rusa, con motivo de que no había concluido los ensayos clínicos necesarios. Sobre la posibilidad de autorizar la vacuna antes de que concluyera dichos ensayos, López-Gatell señaló que “no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede. No se debe, por razones éticas, de bio-seguridad y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica y de seguridad”.



Sin embargo, el día de ayer miércoles, el mismo López-Gatell señaló que aquellos que cuestionan la posibilidad de que se autorice el uso de la vacuna Sputnik V antes de la conclusión de la fase 3 de ensayos clínicos “están sembrando una intriga que confunde a un segmento importante del pueblo y empieza a minar la credibilidad de toda inversión de salud pública o médica”.



Rusia tardará con vacunas



El pasado martes 26 de enero, el Director General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, anunció que la próxima semana llegarían las primeras dosis de las 24 millones de vacunas adquiridas por nuestro país a Rusia.



Sin embargo, ayer miércoles, Rusia informó que sus envíos de vacunas Sputnik sufrirán demoras de dos a tres semanas debido a la intensa demanda por parte de Venezuela, Bolivia, Paraguay, México y Argentina.



Si bien Rusia está aceptando pedidos de millones de vacunas Sputnik, sólo ha vacunado al 0.7 por ciento de su población, esto, de acuerdo con información de la Universidad de Oxford.