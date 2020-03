Entre desabasto, se disparan precios de cubrebocas

Veracruzanos afirman que desde que se confirmaron casos de coronavirus-COVID 19 en México, y cuando se supo de los enfermos sospechosos en la entidad, el costo de los cubrebocas se triplicó en las farmacias, además de que ya no se encuentran con facilidad.



Afirman que se venden hasta en 50 pesos cada ejemplar de tela y hasta en 30 pesos los desechables, lo cual es una exageración porque su precio regular es muy por debajo.



"Exageradamente caro, están abusando porque en Zaragoza, desechables, los que están costando 5 pesos uno, me lo dieron a 15 cada uno, siendo que traía precio de 23, me lo dieron en 30 y ahorita a otras personas se los dieron en 50, hay personas que no han encontrado", afirmó Cristina Valdés, madre de familia.



La demanda se incrementó más, debido a que las escuelas están requiriendo que los niños lleven sus cubrebocas aún cuando no presentan enfermedades respiratorias, pero es una medida de protección ante los menores que si tienen síntomas.



"Por ahí dice el dicho que más vale prevenir que lamentar, y como tengo niña en casa mejor. Mucho trabajo, se lo solicitan a mi nieta en el colegio y el viernes y lo conseguí hasta la tarde", señaló Julia Reyes.



"En la escuela me pidieron que llevaran los cubrebocas, pero no he encontrado, yo tuve que poner un pañuelo, fui como a 5 farmacias y no encontré", dijo Sandy Méndez.



Aunque se ha pedido a la población no alarmarse por el COVID19, no esperaron a que se registren casos y están tomando medidas de prevención como el uso del gel antibacterial para desinfectarse constantemente y protegerse con cubre bocas.