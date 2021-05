Entre el aumento del maíz y el gas, vuelve a subir precio de la tortilla en Orizaba

Debido al aumento de 63 por ciento en el kilogramo de maíz, tortillerías y vendedores de alimentos elaborados con el grano se han visto en la necesidad de aumentar el precio final de los productos, lo que ha generado inconformidad en la gente.



Y es que tan solo el kilogramo de tortilla pasó en este año de 14 pesos a 18 pesos por esa razón, pues primero incrementó a 16, pero a partir de esta semana ya muchos negocios comenzaron a darlo en 18 "porque no nos da entre el aumento del maíz y el gas".



La propietaria de una tortillería detalló que en el mes de diciembre el kilogramo de maíz estaba en 5.70 pesos, pero actualmente se encuentra en 9 pesos, mientras que el kilo de gas en el último mes del 2020 era de7.50 pesos y ahora está en 13 pesos.



Reconoció que esto ha causado molestia en algunos clientes, pero no es su culpa que los costos hayan aumentado tanto.



Por último, indicó que en promedio por cada negocio dependen unas siete familias.



A su vez, la señora Cristina, quien vende picaditas que lleva en su canasta, comenzó a avisar a sus clientes que la pieza pasará de 5 pesos cada una a seis pesos, pues también por los costos de la masa ya no las puede dar a menor precio.



Confió en que esto no repercuta en la venta de su producto pues de eso se ayuda para sostener su hogar y a sus hijos.