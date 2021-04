Entre estiaje y conflictos, sufren por falta de agua en región Córdoba

Amatlán y Naranjal, municipios aledaños a Córdoba, están sufriendo los estragos del estiaje, mientras que en Chocamán y Fortín carecen de agua por el cierre de las válvulas del nacimiento que los abastece.



En la comunidad Río Seco Municipio de Amatlán, los habitantes señalan que reciben agua por tandeo y hay días programados que no cae ni una gota; tienen que juntarse varios vecinos y comprar pipas pues es la única forma de que tengan el vital liquido.



La misma situación viven habitantes de Peñuela.



En Naranjal, unas cinco comunidades que también CARECEN el servicio y acusan a la alcaldesa Karla Nancy Abad de no atender sus necesidades por andar en campaña dejando en desamparo a los habitantes de Zoquiapa y Xochitla.



En Chocamán y Fortín no tienen agua porque hay un conflicto en la comunidad La Joya, donde un grupo de personas de la comunidad de Tepexilotla, lidereados por el subagente de la comunidad, Miguel Ángel Medina, cerró las válvulas del nacimiento que abastece a la zona.



El motivo es una obra la cual ellos piden se les realice de manera inmediata y hasta no haber acuerdos no habrá agua.



En Fortín, empezaron a distribuir agua en pipas para evitar problemas en unidades habitacionales con la recomendación de que cuiden el líquido pues la temporada de estiaje apenas esta iniciando.