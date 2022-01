Entre fiscales de Veracruz se robaron automóvil en resguardo, acusan

Buenas tardes, ojalá y puedan subir esto y llegue a las autoridades pertinentes.La Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas tenía bajo resguardo un vehículo como parte de una carpeta de investigación.Se llevó la documentación de acreditación de la propiedad y la Fiscal que estaba a cargo de la carpeta le sacó copia para que la incorporara en el expediente de investigación. Esto fue el día 17 de diciembre de 2017 con el fin de que se movilizara la entrega del dicho vehículo. Nunca hicieron caso. Para el mes de abril del año 2019 se volvió a entregar papeles para que devolvieran el vehículo.Esta vez sí nos hicieron caso y "nos lo iban a entregar" en el mismo mes. La licenciada a cargo de la Fiscalía, Denis Moreno Córdova, nos atendió y nos dio la noticia que el vehículo había sido entregado el día 27 de diciembre del 2017 (días después de que se le había dejado papeles a la fiscal que llevaba la carpeta).Cuando la licenciada Denisse dijo que el carro ya no estaba, pedimos explicaciones de a quién había sido entregado el carro y comentó que fue a una señora, la cual hasta el momento la Fiscalía no ha hecho nada por localizarla, hacerle las preguntas pertinentes y averiguar qué documentación entregó o por qué fue entregado dicho vehículo.Entonces la fiscal Denis hizo el acompañamiento a presentar una denuncia por robo cuando a mí no me lo robaron sino que se los quitaron a ellos. Hay varios fiscales que son cómplices en el delito de robo de vehículo y el cual no hicieron el reporte a REPUVE en el tiempo que se levantó la denuncia.El vehículo ya lo tienen de nuevo bajo resguardo y ya va a un año que lo tienen y no lo han entregado. Es más fácil dárselo a una persona que suelta dinero que al verdadero propietario que acredita con la factura original.Que se haga justicia y que no sigan tapando a la delincuencia que está dentro de la Fiscalía.Atentamente,Héctor Manuel L. U.Gracias.