Entre lágrimas y un discurso emotivo, despiden al delegado de Tránsito de Orizaba

Entre lágrimas y un discurso emotivo que no pudo ser terminado, debido a la tristeza, fue como el alcalde Igor Rojí López, parte de su Cabildo y elementos de Tránsito homenajearon al delegado del área Carlos Rivelino Votte Ochoa, "Jefe Rive", quien muriera a consecuencia del COVID-19."Es un momento muy difícil para todos nosotros, me entristece profundamente encabezar un evento como este en el que más que perder un compañero de trabajo, perdimos un amigo que siempre estuvo con nosotros. Él siempre tenía una solución para lo que planteábamos; fue una persona entregada".Al decir que Carlos Rivelino solamente se adelantó en el camino al cual todos llegaremos, no pudo contener el llanto y decidió el Alcalde regresar a su lugar. "Se nos adelantó en el camino pero seguramente va a estar bien allá".Por su parte, el director de Gobernación, Erik Morales Reyes, destacó que el "Jefe Rive", como algunos lo conocían con respeto, tras 34 años de servicio, la mitad en Orizaba, se convirtió en una verdadera institución en materia de Tránsito y Vialidad.Añadió que fue una parte fundamental de la conformación de este Pueblo Mágico, pues además de ser Orizaba una ciudad limpia, segura y próspera, también es ordenada en materia de vialidad y eso en gran medida es el resultado del esfuerzo y compromiso de Votte.Pero también contribuyó al esquema y aplicación del uno por uno, del balizamiento nocturno y su colaboración en la reglamentación de la vialidad, siempre estuvo al frente de los operativos importantes y con una solución en su materia.Su legado para la ciudad, aseveró Morales, se valora y se agradece. "Durante los 16 años que me tocó trabajar con él tuve la oportunidad de conocer al amigo, al padre siempre pendiente de su familia, al hijo agradecido con sus padres, al colega, al compañero, fiel seguidor del América".Tras los discursos, se hizo el pase de lista en donde al unísono se respondió tres veces a su nombre "presente".