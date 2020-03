Entre polvo y ruido por obras, UV pretende reiniciar clases en Unidad de Humanidades

A pesar de las condiciones laborales adversas, la Universidad Veracruzana (UV) determinó el reinicio de actividades de 100 docentes y al menos 800 estudiantes en la Unidad de Humanidades, en Xalapa, todavía sujeta a polvo y ruido por los trabajos de remodelación.



"Quieren que iniciemos a laborar en la Unidad de Humanidades y las condiciones no son pertinentes ni para los estudiantes, ni para los académicos ni para nadie", dijo una de las docentes de la Facultad de Idiomas, María del Pilar Balbuena.



De hecho, indicó que tras sostener una reunión con la Comisión de Condiciones Laborales de la UV, los docentes expresaron su negativa de reanudar trabajos en las instalaciones, pues los albañiles todavía no finalizan.



"Hicimos un recorrido y les hicimos ver las deficiencias en la Unidad y Rectoría dijo que las condiciones son las adecuadas pero las condiciones son pésimas, hay mucho polvo, las condiciones no son las adecuadas para empezar a trabajar", dijo.



Por lo que adelantó que los docentes no regresarán a clases a menos que la UV ofrezca condiciones dignas de trabajo.



A lo anterior, explicó que la parte sindical, en la persona de Olga Lidia Sánchez, se ha opuesto a que los profesores reinicien actividades por los riesgos para la salud.



"Nos movimos de salón, en algunos edificios no pueden usar Internet, nuestra Facultad es la que tuvo mayor remodelación porque es de las que tenían más deficiencias" aseguró.



Dijo que en otras facultades de Humanidades iniciarán labores después del 23 de marzo, entre ellas las de Historia y Letras.