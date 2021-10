Entre programas de la 4T y elecciones, Presupuesto 2022 causa sospechas: Pepe Yunes

El diputado federal veracruzano, José Yunes Zorrilla, afirmó que, pese a lo que algunos legisladores digan, no hay más de “100 o 200 millones de pesos” que den beneficios a la entidad en el Presupuesto de Egresos para 2022.Reconoció que el presupuesto para Veracruz resulta relevante en función de las obras que deben realizarse como parte del Corredor Transístmico, sin embargo, la mayoría están enfocadas en Oaxaca.“Las mayores partidas en infraestructura sí están para Estados como Oaxaca o como Hidalgo, casualmente donde hay elecciones. No estoy diciendo que sea esa la lógica, es una mala casualidad”.“Se fuerza mucho el presupuesto. Se busca mucho en el presupuesto todo lo que tenga que ver con Veracruz, se suma en una bolsa temas como el de la Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos, recurso que se entiende dentro del ámbito de la empresa productiva, no para el Estado”, dijo.Además, en entrevista en el Congreso federal advirtió de la gravedad que representa que se pretenda destinar 8 mil millones de pesos sólo para gasto operativo del programa de apoyo a adultos mayores en el país.Al señalar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 pretende darle a un sólo programa más dinero que a las propias Secretarías, como Relaciones Exteriores que ejerce 6 mil millones, el legislador dijo que el Congreso “lo tendrá que atender”, pues es un monto excesivo el que busca asignarse.“Esos 8 mil millones no se puede usar para nada distinto a lo que es el programa de adultos mayores y tiene que ver con las brigadas que seguramente van a empadronar, las oficinas en sitio, los salarios”.“Pero habría que ver cómo se va a empadronar, qué estados se van a empadronar, si son Estados donde habrá elecciones, qué tanto va a impactar al proceso de revocación de mandato. Hay muchas coincidencias”, acotó.Yunes Zorrilla recordó que para aprobar el presupuesto se requiere mayoría simple, que si bien no la tiene el partido en el Gobierno, sí la consigue a través de sus aliados en la Cámara.“Más allá de lo que se dice que va a regresar al Estado, por más que le doy vueltas al presupuesto no cuadra que haya 8 mil millones de pesos de libre disposición para Veracruz, que hay 7 mil millones de pesos en infraestructura. Que me digan en dónde”, dijo.