Entre protestas y empujones, desalojan a vendedores frente al Hospital de Río Blanco

Con jaloneos y empujones, los comerciantes informales que se ubicaban frente al Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) fueron desalojados la noche del viernes.Varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron cerca de las 22:00 horas a la zona del citado nosocomio y tras recibir la orden, procedieron a retirar todos los puestos y casetas que ahí había, cuyas estructuras y mercancía fueron subidos a las patrullas.Desesperados, algunos comerciantes intentaban impedir el desalojo pero a empujones fueron hechos a un lado.Algunos ciudadanos lograron captar en video el momento en que una comerciante terminó en el piso, ante lo cual quien observaba gritó: ¡Oye, no manches! ¡No te pases, cabrón!La señora Jacqueline Cisneros Sánchez, una de las vendedoras, comentó que por más de 40 años ha vendido en ese lugar y siempre han pagado cuotas por ese espacio.Comentó que salió a comprar un medicamento y su hija le avisó lo que estaba ocurriendo, llegó y pidió al personal que estaba ahí que no se llevara su caseta, pues es su sustento.“Estuvo muy feo, muy feo. Todo lo botaron, terminaron rotos mis refrescos, las salsas, lo poquito que yo tenía. No encuentro mi comal, honestamente estoy bloqueada, no sé lo que se llevaron pero no se vale y me dicen que esas fueron órdenes del Presidente”.Dijo saber que las autoridades les tenían que notificar para quitarse pero no lo hicieron y no se vale.Por su parte, la señora Lucía, quien tenía su caseta abajo del puente, dijo que a los policías estatales no les bastó llevarse su caseta, sino que golpearon a sus padres, que son personas mayores y a su hijo, que es “chiquito”, pues es alto a pesar de tener 14 años.