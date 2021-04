Entre quejas y enormes filas, arranca magna vacunación docente en Veracruz

Este martes, arrancó la magna jornada de vacunación para el magisterio de Veracruz, la cual tuvo como característica enormes filas en los sólo cinco municipios que fueron declarados como sedes para aplicar la dosis de CanSino a casi 200 mil docentes y trabajadores de la educación.



Así, a petición del Gobierno del Estado, profesores tuvieron que “hacer el sacrificio” y viajar por su cuenta ya sea a Xalapa, Boca del Río, Tuxpan, Orizaba o Coatzacoalcos para ser inmunizados contra el coronavirus.



De norte a sur del Estado, muchos mantuvieron sus quejas por esta estrategia mientras hacían fila, comentando el gasto que implicó desplazarse hasta alguno de estos municipios.



Previamente, autoridades justificaron que, por requerimientos técnicos, no fue posible llevar la vacuna a cada zona de la entidad, como se hace con los adultos mayores. Además, el gobernador Cuitláhuac García destacó que esta será una sola dosis, por lo que no se tendrá que repetir esta logística.



Filas y filas en Xalapa



En la capital, profesores viajaron hasta 5 horas, llegando de lugares como Chiconquiaco, Martínez de la Torre y Coatepec a esperar en largas filas.



El Nido Halcón, Gimnasio UV y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas son las subsedes que se habilitaron en la ciudad para la jornada de esta semana.



Maestros y personal educativo de escuelas públicas y privadas, arribaron, en algunos casos, desde la noche de ayer lunes, otros, a las 3:00 de la madrugada para ser primeros en recibir la unidosis de CanSino.



"Yo vengo de Martínez de la Torre, salimos a las tres de la mañana y pasamos por un familiar y llegamos aquí a Xalapa 7:30 de la mañana. Le pusimos al automóvil 700 pesos de gasolina, no sabemos cuánto será de regreso. Pudieron haber puesto un lugar más cerca, el traslado es un gasto extra, aparte la alimentación. Considero que debieron ubicarnos en lugares cercanos", dijo la docente de primaria.



Aunque algunos docentes consideraron conveniente regresar a las aulas en próximos meses después de terminar con la inmunización a todo el magisterio, otros, como una de las maestras que esperaba en la fila de la subsede Nido Halcón, originaria de Chiconquiaco, dijo no estar segura de que retornar a clases, sea adecuado para la salud de alumnos y familiares.



"Siento que no es recomendable porque para empezar no sabemos si nos van a vacunar a todos. Es un riesgo para los niños también, creo que deberíamos esperarnos otro rato más. Soy maestra de primaria y apenas nos estamos reuniendo para ver qué protocolos vamos a aplicar. Allá en Chiconquiaco, es muy difícil que nos lleguen todas las cosas, además nos han puesto el ejemplo de que los alumnos están en las aulas con sana distancia y de manera escalonada, nuestros salones son muy pequeños y no podríamos hacer eso", dijo.



Por otra parte, un docente de una escuela privada de Xalapa afirmó que ellos ya tienen un protocolo ante un posible regreso a clases en próximos meses, pero comentó que no es necesario apresurar el reinicio.



"Sería necesario tener una modalidad mixta, un aforo controlado. Todo lo tendría que decidir la autoridad, en este caso tanto el Ejecutivo como sanitario. En nuestro caso ya tenemos un protocolo, donde tenemos aulas espaciadas y algunos alumnos pueden seguir llevando sus clases en casa y presencial. El protocolo lo estamos haciendo voluntario", dijo.



Para Xalapa, este día corresponde los apellidos con la letra de la A a la E, el miércoles 21 de la F a la L, el jueves 22 de la M a la R, el viernes 23 de la S a la Z, mientras que el sábado 24 a quienes no pudieron asistir en la fecha correspondiente; y el mismo orden se aplicará en las subsedes, Nido Halcón, Gimnasio UV y Facultad de Ingeniería.



Magisterio se congrega en Orizaba



Asimismo, miles de docentes se dieron cita en el Foro Orizaba, donde también muchos tuvieron que viajar por horas para poder llegar a este lugar, considerando que debieron haberse colocado algunas sedes más cercanas y que todavía no es tiempo de regresar a las aulas.



Algunas profesoras, al no tener con quien dejar a sus hijos, acudieron a la vacunación con ellos en brazos o llegaron de zonas lejanas como la Sierra de Zongolica y de la faldas de Pico de Orizaba, sin embargo, dijeron que valía el esfuerzo para ser vacunadas.



También se observaron a docentes con algún tipo de discapacidad que arribaron acompañados de algún familiar y que se les dio un trato especial por su condición; pasaron a una área dedicada para ellos.



Otros dijeron que llegaron desde la noche del lunes para garantizarse la vacuna, pues consideraron que al ser miles de profesores no podría alcanzar para todos.



Quejas en Tuxpan



Profesores procedentes de distintos municipios del norte hicieron fila desde muy temprana hora, en tanto que otros viajarán hasta ocho horas para llegar a Tuxpan, sede de vacunación para 51 municipios.



Esto provocó caos vial debido al arribo de miles de profesores desde distintos puntos para concentrarse en la Expo Feria, dentro de los terrenos de la Asociación Ganadera Local.



En casos, por ejemplo de docentes que viven en comunidades de Pánuco, tendrán que viajar casi 2 horas por terracerías hacia aquella cabecera municipal y luego otras 5 o 6 hasta Tuxpan si se trasladan en autobús, ya que el 65 por ciento carece de vehículo propio, refirió Rafael de Jesús Abrego Arenas, coordinador sindical del SNTE en la zona norte del Estado.



Refirió que, además, la concentración se realiza en el municipio que ocupa el séptimo lugar estatal en casos positivos de COVID-19 y suma 245 decesos, sin considerar, además, que cientos de sus compañeros padecen diabetes, hipertensión o son de la tercera edad.



Otros docentes comparten fotografías en Facebook en las que muestras largas filas, desde donde avanzan de 10 en 10.



“Estamos formados entre calles de Tuxpan y estoy a 3 kilómetros de la sede de vacunación”, señala uno de ellos, mientras que en otra imagen se muestra a un maestro en muletas, igualmente en la fila.



“Una persona en muletas de pie, permanecerá por horas, qué desconsideración y falta de humanismo por parte de nuestras autoridades que de manera inconsciente impusieron esta mala organización, no me parece justo que se diga que se ‘sacrifique la comodidad por la salud’”, dijo otro.



Ábrego Arenas abundó que todo esto se veía venir, por lo que se había pedido por escrito al secretario de Educación Zenyazen Escobar, y al de Salud Roberto Ramos Alor que se elaborara una logística distinta y con más sedes.



“Externo mi agradecimiento, (...) sin embargo, reclamo de la manera más enérgica el respeto a las personas que ejecutamos la operatividad educativa, exijo, que se replanteé la estrategia de vacunación magisterial”, dijo.



“Todo en calma” en Coatzacoalcos



En Coatzacoalcos, desde las 6 de la mañana, los docentes comenzaron a recibir la inoculación que será aplicada a por lo menos 25 mil docentes de escuelas públicas y privadas de 30 municipios sureños.



Veracruz, cabe destacar, es uno de los primeros cinco estados del país en arrancar con la jornada de vacunación a docentes.



Sobre las labores en la zona, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI, Gerardo Bajonero, destacó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina y aseguró que en el primer día de la jornada todo se llevó en plena calma.



"La coordinación va dirigida para vacunar a los maestros, a nosotros nos corresponde el manejo del biológico, la red de frío y ver que la aplicación sea en las mejores condiciones posibles", dijo.



Por su parte, luego de recibir la vacuna, docentes se dijeron listos para regresar a las aulas.

A la salida del módulo en la sede ITESCO, añadieron que esto les da confianza para incorporarse a sus labores.



"Considero que me fue bien, más rápido de lo esperado en cuanto a la atención. El trato fue bueno, de los efectos pues ya veremos luego. Yo vengo de Las Choapas, hice fila aquí a las 6 de la mañana. No lo dudé, considero que es normal. Ya estoy listo ", dijo Andrés Francisco.



Por su parte, Katia Lucrecia Alamilla comentó que sí tuvo miedo antes de vacunarse, pero llegó a las 6:30 de la mañana y señaló que la fila avanzó relativamente rápido.



"No pensé que hubiera tanto orden y filtros y eso ayudó a que fuera más rápido", finalizó.