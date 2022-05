Entre reclamos, asociación entrega Centro Animal a autoridades de Coatzacoalcos

Entre dimes y diretes, este martes el Centro de Control Animal (CCA) de Coatzacoalcos fue entregado por parte de la Asociacion Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) al Ayuntamiento, tras 10 años siendo manejado por la agrupación.Miriam Hernández, delegada de AMEDEA, denunció que antes de que se formalizara la entrega, los funcionarios que tomaron el control del lugar no hacen bien su trabajo, tan es así que se les han muerto perros, además de que entregan en adopción hasta a los que no están esterilizados.Asimismo, leyó un documento donde da a conocer irregularidades que presuntamente han ocurrido en las últimas semanas, precisamente en las que ella ya no está al frente del CCA."Dejamos animales con enfermedades, se les dejó el tratamiento y no se los aplicaron, se les suspendió pese a que se dejó la medicación. Había 19 perros con problemas de erliquia.Eran 89 perros que se dejaron y los tenía llenos de caca y orín", dijo.Miriam Hernández también denunció que hace 3 meses pidió que le permitieran sacar su mobiliario y no hubo respuesta.También externó que el actual director de Protección Animal, Pedro de Jesús López Vivanco, nunca es encontrado en las instalaciones, da órdenes vía telefónica y además, no permite ingresar a la población al CCA.En el sitio, hubo intercambio de palabras entre Miriam, Vivanco y el veterinario Ricardo Ordoñez, quien se desempeña como coordinador de asesores de la actual administración; ambos varones fueron señalados por Hernández y animalistas presentes, de ser prepotentes y burlarse de ellas ante su labor altruista.