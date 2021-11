Entre sedentarismo mexicano y la mala alimentación, llegó la pandemia

La pandemia de COVID-19 sorprendió a una sociedad sin ejercitar y no acostumbrada a la actividad física, observó la empresaria y deportista xalapeña Angie Gil.Dentro de la tercera temporada de Al Calor Empresarial desde Acuática Ánimas, Angie Gil explicó que Veracruz y Xalapa viven un momento en donde la sociedad encendió los “focos de alerta” tras la pandemia“Cuando empezó la pandemia, a los adultos no nos agarra con una condición física favorable y con un hábito alimenticio no de los mejores… si no haces ejercicio cuando tienes todas las opciones, como gimnasios y escuelas de natación, clubes deportivos abiertos, la USBI, obviamente no lo vas a hacer en tu casa”.En entrevista con Mauricio Cuevas Gayosso por TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, la emprendedora explicó que la pandemia encierra a los adultos y el “agarrar el hilo” del ejercicio en casa resultó una tarea complicada.Hoy, México vive un contexto con un incremento de 30 por ciento de niños y niñas con obesidad, equivalente a más de la mitad de menores de edad con este problema como consecuencia de la diabetes.En el caso de Acuática Ánimas, se busca la satisfacción de los nadadores, y no se vea como algo ajeno a la rutina del día y para los acompañantes, se considere como un espacio familiar de convivencia y de tranquilidad.Por su parte la triatleta Anahí León, gerente de Triatlón León, enfatizó que el deporte no es solo el alto rendimiento, sino adoptar un estilo de vida y un hábito, y en el caso de la disciplina de la natación es un “seguro de vida”.Coincidió con Angie Gil que la sociedad debe poner “atención” en el tema del disparo de los índices de obesidad; derivado de un encierro asociado a hábitos sedentarios.Las dos empresarias y atletas coincidieron que en un futuro cercano se dedique un mes exclusivo para la natación, el futbol y el béisbol, y esto no solo se vea como competencia sino permita crecer y una colaboración con las demás escuelas.Angie Gil observó que la pandemia permitió a las demás empresas de salud, ejercicio y deporte intercambiar ideas y experiencias para mejorar y desarrollar nuevos proyectos.