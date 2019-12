Entrega DIF Estatal a la Cruz Roja más de 4 millones de colecta anual

La directora del DIF Estatal, Verónica Aguilera Tapia, entregó el donativo de la colecta anual a la Cruz Roja Mexicana en Veracruz, se trata de más de 4 millones 705 mil pesos, cifra superior a lo recaudado el año pasado.



La colecta se realizó a partir de marzo en instituciones educativas y la colaboración de los veracruzanos fue buena.



"Fue a través de las escuelas y como pudieron escuchar, hubo una mayor aportación. Fueron 4 millones 705 mil 364, empezamos como en el mes de marzo para acá, el año pasado no llegó a los 4 millones", indicó.



Por otra parte, la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia indicó que hasta el momento no han recibido solicitud de presidentas de DIF municipales que requieran apoyo para enfrentar la temporada invernal.



"Cuando un Municipio requiere, algo nosotros lo atendemos a través o por medio de Protección Civil, no nos han solicitado nada".



Aguilera Tapia señaló que si no tienen reporte de algunas carencias en los municipios, no pueden canalizar apoyo.



Aseguró que toda titular de los organismos municipales que pide asistencia es atendida.



"Nosotros no tenemos ninguna solicitud atententida y quienes se quejen que nos muestren las solicitudes, atendemos todas las solicitudes de los 212 municipios".



Fue en la delegación de la Cruz Roja de Veracruz donde se hizo la entrega de lo recaudado a través de la colecta del DIF Estatal.