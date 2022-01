Entrega MC al Gobernador borrador de iniciativa para derogar ultrajes a la autoridad

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, dio a conocer que entregaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la propuesta de iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal del Estado.Tras la presentación del documento “para que le ponga su firma”, criticó al Mandatario por prometer hace 15 días que enviaría el planteamiento para eliminar este ilícito de la ley punitiva, plazo que ya pasó sin que lo haya hecho.“Hace 15 días prometió que iban a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, que iban a acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ha dejado pasar 15 días, dos sesiones del Congreso”, cuestionó Gil Rullán.Al decir que en Veracruz está reinando el abuso de autoridad, de poder y la impunidad, señaló que no sabe si es que los asesores del Mandatario y el mismo encuentran otra prioridad que darle certeza, tranquilidad y el regreso a sus casas a mil 33 veracruzanos que están encarcelados, según él, de manera injusta por este tipo penal.“Para hacerle trabajo más fácil al Gobernador y para que no tenga una sola excusa, que no tiene tiempo, que no le han pasado la firma, hoy recibió nuestro oficio, la iniciativa, el proyecto y el borrador, donde se lo entregamos en papel y en una memoria USB para que le ponga su firma, el número de oficio y lo pueda entregar al Congreso”, comentó.El líder de MC en la Entidad aseguró que con esto, García Jiménez dejaría de “mentirle” a los veracruzanos y podría cumplirles, por lo que desde ahora, añadió, “no hay nada ya que lo detenga de mandar dicha iniciativa, es su prerrogativa como Gobernador presentar iniciativas y Leyes y es su obligación”.Acotó que con la entrega del documento, correrá el tiempo para que el Ejecutivo porque “lo único que necesita para llegar al Congreso es su firma, porque lo único que contiene es la derogación de los artículos 371 y 379, si no me equivoco”.Adicionalmente, negó que se trate de un asunto político u oculto, sino que lo único que buscan es darle certeza jurídica a los ciudadanos del Estado y en particular a los que hoy están tras las rejas por este delito.Sobre la renuncia del senador Dante Delgado a la Comisión Especial conformada por algunos senadores para investigar supuestos actos ilegales, abuso de poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho en Veracruz, Sergio Gil Rullán sólo se limitó a decir que tanto el legislador como el Senado enviaron un boletín al respecto.“Fueron 84 casos que fueron acreditados ante la injusticia, lo único que muestra es un Presidente que amaga un poder federal para proteger a un Gobernador que ha cometido esos 84 que hasta hoy hemos capturado pero ya está el boletín y ya están las palabras del Senador Delgado”, reiteró.Indicó que este crimen se equipara con el de “disolución social” que fue derogado en 1968 porque terminó con la matanza de los estudiantes.“A ese grado tuvo que llegar para derogarlo, hoy tenemos la palabra de un Gobernador mentiroso porque no la ha presentado, puede reivindicarse, tiene el tiempo para hacerlo, ya tienen en su escritorio, el papel para lograrlo”, dijo nuevamente.