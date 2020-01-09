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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Entrega ORFIS al Congreso informe sobre rellenos sanitarios y tiraderos clandestinos

En julio del año pasado, se exhortó al ORFIS que revisara y requiriera a los 212 Ayuntamientos información pormenorizada sobre basureros

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 09/01/2020

alcalorpolitico.com

Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) remitió al Congreso del Estado el informe sobre la revisión del manejo y disposición final de residuos sólidos de los rellenos sanitarios y tiraderos clandestinos.
 
Cabe recordar que el 25 de julio del año pasado se exhortó al ORFIS, en el ejercicio de sus atribuciones, realizar una revisión y requiriera a los 212 ayuntamientos información pormenorizada sobre:
 
La LOCALIZACIÓN O UBICACIÓN GEO-REFERENCIADA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENTRO O FUERA DE SU MUNICIPIO DONDE DEPOSITEN SUS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.
 
Sobre TIRADEROS CLANDESTINOS, BASUREROS A CIELO ABIERTO O LUGARES CONTAMINADOS POR RESIDUOS QUE DAÑEN AL MEDIO AMBIENTE Y QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU TERRITORIO MUNICIPAL.
 
Los CONVENIOS CON EMPRESAS O PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO O DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL.
 
Y respecto a los GASTOS O INVERSIÓN GENERADA POR LIMPIA, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DURANTE del ejercicio fiscal 2018.
 
Así también se solicitó al ente fiscalizador que con base a los RESULTADOS DE LA REVISIÓN MENCIONADA, emitiera UN INFORME QUE PERMITA COORDINAR ACCIONES ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES CON ATRIBUCIONES EN LA MATERIA, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL DISEÑO DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL QUE INVOLUCRE A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD Y QUE CONTRIBUYA A FOMENTAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU IMPLEMENTACIÓN, ASÍ COMO A LA CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
 
La auditora general también notificó que el informe CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

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