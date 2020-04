Entrega PMA nueva celda de disposición final a relleno sanitario de Tampico Alto

Como parte de las actividades que realiza la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, este martes, el titular Sergio Rodríguez Cortés entregó una nueva celda de disposición final para rehabilitar el relleno sanitario de Tampico Alto, con la finalidad de beneficiar a poblaciones de la región en el confinamiento adecuado de residuos sólidos urbanos.



Esta entrega de obra se realiza en el marco del programa nacional Basura Cero, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el Estado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Este proyecto estatal de gestión ambiental contempla, en un lapso de 6 años, la construcción de 20 rellenos sanitarios en todo el Estado de Veracruz.



Al evento asistieron Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador Ambiental y el presidente municipal de Tampico Alto, Adrián Domínguez Rangel, al igual que autoridades de Municipios vecinos del lugar.



Sergio Rodríguez, quien explicó que este basurero fue creado en el año 2000 y que eventualmente fue abandonado junto con las celdas de disposición final ya caducadas, señaló que la inversión para el relleno fue de alrededor de 7 millones de pesos y que está listo para recibir cerca de 400 toneladas de basura diarias en toda la zona norte de la entidad.



“La estructura que entregamos cumple con la norma 083-2003, que regula el manejo de los residuos a nivel nacional. Tiene su laguna de lixiviados, tiene una celda para disponer la basura y esto generará que el adecuado manejo no genere (daño) ambiental”, aseveró Rodríguez Cortés.



Por su parte, el alcalde de Tampico Alto, Adrián Domínguez, declaró que, si bien el Ayuntamiento no estará a cargo del relleno sanitario, sí cumplirá con el deber de supervisar que la empresa que lo maneje lo haga de la manera idónea y que no incurra en alguna falta a la ley.