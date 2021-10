Entregan al Congreso avance del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbano

Este lunes la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente, representadas por Sergio Rodríguez Cortés y Juan Carlos Contreras Bautista, hicieron entrega del primer avance del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 2018-2021 a la Dip. Margarita Corro Mendoza, presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.En el evento, realizado a en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del H. Congreso del Estado de Veracruz, en el municipio de Xalapa, estuvieron presentes el Dip. José Magdaleno Rosales Torres; el Dip. Antonio García Reyes, vocal de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; la Dip. Ana Miriam Ferraez Centeno, presidenta de las comisiones de Protección Civil y Seguridad Social; la Dip. Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; el Dip. Raymundo Andrade Rivera, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y la Dip. Vicky Virginia Tadeo Ríos, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura.De igual manera hicieron acto de presencia el profesor Luis Arturo Santiago Mártinez, diputado local electo por el distrito XXI de Ciudad Mendoza; el C. Rafael Fararoni Magaña, diputado local electo por el distrito XXV de San Andrés Tuxtla; el C. Genaro Ibáñez Martínez, diputado local electo por el distrito III de Tuxpan y el C. Bonifacio Castillo Cruz, diputado local electo por el distrito VI de Papantla.Este Plan de Gestión Estatal, impulsado por el Gobernador del Estado de Veracruz, el ing. Cuitláhuac García Jiménez, es una Política Pública Ambiental que tiene como objetivo principal desaparecer los tiraderos a cielo abierto en toda la entidad federativa, al igual que revertir la contaminación del suelo y cuerpos de agua, a través de acciones plasmadas en las medidas de remediación de los sitios contaminados, mediante un Fondo de Remediación Ambiental para la conservación y la permanencia de los elementos en la naturaleza.Por otro lado, este plan se realiza con base en el reordenamiento regional ecológico de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia, con el fin de asegurar a las generaciones presentes y futuras un ambiente adecuado para el desarrollo y la preservación de los recursos naturales que le permitan satisfacer sus necesidades.El Procurador expuso que el mal tratamiento de los lixiviados provocados por los tiraderos a cielo abierto puede generar enfermedades crónico-degenerativas en las zonas bajas del estado, como lo es Tierra Blanca o Coatzacoalcos, a la vez que esos residuos, al llegar a los mantos freáticos y ser consumidos por la población en general, pueden propagar enfermedades como el cáncer y problemas renales.Rodríguez Cortés también destacó la colaboración de la Procuraduría con el Órgano de Fiscalización Superior del estado, “para que hoy los gastos de los Alcaldes que se realicen en limpia pública, entendiéndolo como transporte, recolección y disposición final, se haga de manera adecuada. Si no existe un sitio de disposición final, un peso que gaste el municipio está mal gastado, porque no se está haciendo el concepto integral de limpia pública”Es importante señalar que este documento presenta avances considerables en materia de actuación, intervención y solución en el manejo inadecuado de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. El desarrollo en Tiraderos a Cielo abierto es notable y la ruta trazada a través de este Plan de Gestión demuestra que se pueden revertir los efectos negativos y realizar una migración de sitios inadecuados a sitios que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003.