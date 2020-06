Entregan cubrebocas y gel antibacterial a taxistas y choferes del servicio urbano en Xalapa

Personal de la Dirección General Transporte Público del Estado realiza operativos invitando a los conductores del servicio de transporte público, en su modalidad de taxi y servicio urbano, a utilizar el cubrebocas y el gel antibacterial para evitar mayores contagios de COVID-19.



Noé González, delegado de Transporte Público en la ciudad de Xalapa, dio a conocer que de la misma forma se les recomendó que a los usuarios al momento de subir a sus unidades también utilicen estos materiales de protección personal, como medida preventiva.



El funcionario estatal dio a conocer en entrevista que, como parte de estas acciones instruidas por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y del director general de Transporte Público del Estado, Ángel Alarcón, personal de esta dependencia estatal entregó cubrebocas y gel antibacterial a taxistas que circulaban por el centro de la ciudad.



Se aprovechó la acción para hacerles la recomendación de promover las medidas de sana distancia impuestas por las autoridades de salud, tanto federal como estatal, para evitar mayores contagios del Coronavirus entre la población xalapeña, sobre todo porque la pandemia se encuentra en su mayor incidencia en estos momentos.



En el caso del servicio de transporte público, en su modalidad de taxi, dijo que se les recomendó que únicamente deben transportar a dos personas y para los permisionarios del Servicio Urbano, “se les ha exhortado para que inviten a los conductores a aplicar la sana distancia entre los usuarios y evitar transportar a muchos pasajeros en sus unidades”.



Señaló que en estos momentos, la recomendación a todos los transportistas, sean taxistas o permisionarios del servicio urbano, es de manera verbal y de incumplir estas disposiciones, se harán objeto de las sanciones establecidas en el reglamento en la materia.



“El cubrebocas lo debe portar el conductor y se les está pidiendo que esta recomendación se las hagan a los usuarios, porque muchos lo traen colgando en el volante o en la oreja y no lo utilizan como debe ser”, añadió el funcionario estatal.



Admitió que la gran mayoría de los trabajadores del volante cumplen con estas disposiciones, transportando uno o dos pasajeros. En el caso del uso del cubrebocas, aunque para muchos es molesto traerlo, se les exhorta al buen uso del mismo para no contagiarse del Coronavirus.



– ¿Esta medida se aplicaría a los camiones del servicio urbano de esta capital?- Se le preguntó.



– De igual forma se le está haciendo el exhorto a ocuparlo, al uso del gel al momento de abordarlo y a los pasajeros a que utilicen sus cubrebocas y no permitir abordarlo si no lo llevan puesto.