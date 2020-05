Entregan recursos de “Sembrando Vida” en Municipios del norte, sin acatar medidas sanitarias

Durante la entrega de tarjetas del pago del programa “Sembrando Vida” de la Secretaría del Bienestar, Randu Ortiz Herrera, funcionario federal, no siguió las medidas sanitarias recomendada por pandemia en atención a la población vulnerable en salud, al reunir a más de 50 personas por sede, mientras efectúa sus actividades y los archiva en video para posteriormente compartirlo en sus redes sociales.



En videos alojados en la cuenta personal de Ortiz Herrera, se observa que no se aplican las medidas de higiene y de sana distancia para prevenir posibles contagios por Coronavirus.



En lugares como Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tempoal y demás municipios, así como en la comunidad de San Sebastián, Tantoyuca, se vio a elevado número de personas sin aplicar el uso de cubrebocas o procurar el distanciamiento.



Según el funcionario público, llevó esta encomienda por parte de la dependencia de Bienestar que administra en Veracruz Manuel Huerta. No obstante, Randu Ortiz no procuró tomar en cuenta los protocolos a los que están sujetos este tipo de actividades relacionadas con programas sociales, plasmados en el Diario Oficial de la Federación.



El representante de esta cruzada dejó a un lado el distanciamiento, el uso de cubrebocas entre algunos pobladores de escasos recursos, dejando entrever que tampoco se aplicaron las medidas de higiene en cada entrega de tarjetas.



Su objetivo final se centró en publicar videos en redes sociales, en un interés personal para ganar seguidores a través de su perfil de Facebook.



Algunos pobladores de la comunidad de San Sebastián, en Tantoyuca, comentaron que personal del Sector Salud les informó sobre la pandemia y les dio las recomendaciones sanitarias a seguir para evitar contagiarse. En este sentido, criticaron que días después, un funcionario del Gobierno Federal llegue y haga un evento ignorando cada medida sanitaria.



En los videos, Randu Ortiz Herrera celebra la supuesta labor altruistas que efectuó con la necesidad de la gente del campo, aclamando a María Luisa Albores y Manuel Huerta, ambos funcionarios del Gobierno Federal.



Cabe destacar que en municipio como Ixhuatlán de Madero, Pánuco y Tantoyuca, ya se tiene un alta estadística de personas que dieron positivo por Coronavirus, no obstante, estos datos pasaron desapercibidos por el responsable del programa “Sembrando Vida” en la zona norte.