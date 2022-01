Entregarán a CNDH y Senado los 90 expedientes de abusos de autoridad en Veracruz

Los 90 expedientes que el Senado recabó sobre presuntos abusos de autoridad en Veracruz serán turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta para su análisis.Esto lo informó el senador, Ricardo Monreal Ávila, quien añadió que personalmente también dará seguimiento a estos casos, así como los mil casos de personas privadas de la libertad por el delito de ultrajes a la autoridad, aunque reconoció que lo hará ya sin el respaldo de la bancada morenista.Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, amagó con proceder legalmente por la constitución irregular de dicha comisión, el morenista dijo que existen antecedentes legislativos sobre este tipo de comisiones, por lo que espera que el mandatario deje a un lado “la arrogancia y la soberbia”.“Al gobernador le diría que yo pensé que después de haber ayer comentado la renuncia del senador Dante (Delgado) y de haber iniciado todo este proceso que, yo ya lo sabía, llegará a este término, la conclusión de la comisión para este propósito, pensé que iba actuar con más mesura, con más prudencia.“Siempre al funcionario público que lo acompaña la arrogancia y la soberbia no termina bien, yo creo que necesita abogados que lo asesoren. En Veracruz hay muy buenos políticos y muy buenos abogados, le recomendaría que abandonara la arrogancia y la soberbia y que intentara ayudarle, corregir, ayudarle a su gente y corregir los excesos que se están cometiendo en Veracruz”, opinó.Monreal Ávila reiteró que seguirá su lucha para “defender a las víctimas”, apuntando que atenderá el caso de José Manuel “N”, así como mil casos de personas acusadas de ultrajes a la autoridad en Veracruz, aseverando que no basta la derogación del delito y se debe de buscar la liberación de las personas recluidas por este tipo penal.“Me parece que el grupo no acompaña a la decisión que se había tomado, la mitad pues del grupo, menos o lo que sean, pero estoy consciente de eso, en esta decisión no me acompañan y lo respeto, respeto la decisión de ellos”.Respecto a la legalidad de la comisión establecida en diciembre, Monreal Ávila añadió que en el punto de acuerdo se establecieron sus bases, lo que demuestran que nos e incurrió en ninguna ilegalidad puesto que hay antecedentes legislativos.“La comisión legislativa que se constituyó en diciembre es legal y hay precedentes y hay antecedentes legislativos y de acuerdo al Derecho parlamentario es legal; lo ilegal es detener arbitrariamente, lo ilegal es perseguir políticamente, lo ilegal es desaparecer personas.“Lo ilegal es subordinar al Poder Legislativo y al judicial y a la Fiscalía en un solo ente”, afirmó el coordinador del grupo morenista en el Senado.Monreal Ávila añadió que también continuará defendiendo personalmente a José Manuel “N”, al no haber pruebas en su contra y vaticinando que el exsecretario técnico saldrá de la prisión al ser inocente, cuestionando por qué se debe esperar meses mediante amparos de la justicia federal.Pese a afirmar que su liderazgo en la bancada no está en duda, Monreal Ávila dijo no sentirse apegado a su cargo y añadió que tiene aspiraciones normales, pero no abandonará sus principios.“No voy a dejar solo a las víctimas; la gente que en Veracruz o en algunos lugares siente que vamos a dejar suelta o abandonada la causa les digo que no, de manera personal no, ya no como grupo parlamentario, pero de manera personal como senador de la República seguiré ayudando a las víctimas”.Agregó que en política se debe saber hasta dónde se puede y no se puede dar el lujo de confrontar, sobre todo cuando existe el proceso de transformación de MORENA.