Entregarán apoyos en especie a quienes no sean beneficiarios de programas sociales

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), proporcionará un apoyo en especie de hasta 3 mil 500 pesos a los veracruzanos en situación de vulnerabilidad que no son beneficiarios de algún programa social de competencia estatal.Los apoyos consisten en aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, bastones, andaderas, andaderas con silla, silla cómodo, zapatos ortopédicos, entre otros); enseres domésticos (colchones matrimoniales, colchones individuales, cobertores, estufa de mesa de 4 quemadores, tanques de gas, entre otros); productos de cuidado personal (pañales, toallas húmedas, suplemento alimenticio, gasas estériles, entre otros); canastas de insumos (productos alimentarios); y láminas de zinc-aluminio, principalmente.Los beneficiarios serán quienes se encuentren en situación vulnerable y condiciones de pobreza como mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños (a través de sus tutores), que requieran de manera emergente algún tipo de apoyo en especie de la SEDESOL Veracruz.Para recibir los apoyos se requiere ser mujer, hombre, adolescente, niña o niño que resida en el territorio veracruzano que presenten alguna situación de vulnerabilidad social y que requieran de algún apoyo emergente.Que el solicitante enfrente situación de vulnerabilidad, emergencia o discriminación que le impida alcanzar un mejor nivel de vida y, por lo tanto, requiera de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.Y que no sea beneficiario de algún programa Estatal, en el que reciba el mismo apoyo que está solicitando.Guillermo Fernández Sánchez, titular de la dependencia, expuso que se observa que existe un segmento social vulnerable de la ciudadanía que no cuenta con un apoyo en específico y no es beneficiario de algún programa social de competencia estatal.Además de presentar una necesidad por resolver que requiere de manera emergente algún tipo de apoyo en especie, por lo que se pretende dar atención a éstas a fin de contribuir en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos y el bienestar social.Agregó que dentro del marco de la nueva política del Gobierno del Estado de Veracruz, es prioridad atender a personas, grupos o comunidades en situación de vulnerabilidad social, que ven afectados sus Derechos Humanos y Garantías Individuales, tales como los niños, niñas, las y los adolescentes, personas con discapacidad, población adulta mayor, pueblos originarios, personas que integran la comunidad LGBTQ+ y todo aquel que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que requieran de un apoyo emergente único para solventar una situación crítica o infortunio social.