El Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (Itesco), en un esfuerzo para apoyar a la comunidad en la lucha contra la pandemia, decidió fabricar elementos de protección para el personal de servicios de salud y otros sectores esenciales, lo que se ha traducido en la entrega hasta el momento de 6 mil 400 caretas y 200 cubrebocas N95, así lo informó su director, Bulmaro Salazar Hernández.Desde el día 23 de marzo, recordó, se inició un análisis para ver como podíamos apoyar a la comunidad y a partir de esa reunión se empezó a trabajar en la producción de caretas con cuatro equipos de impresión 3D de estudiantes, para el día 26 ya teníamos un equipo adicional de producción propiedad del Instituto.“Posteriormente, se fueron reuniendo diferentes donaciones, desde la diputada federal Flora Tania Cruz Santos hasta el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, lo que nos ha permitido trabajar hasta con 25 impresoras en el laboratorio”.De esta forma, refirió, se ha podido respaldar a diferentes centros hospitalarios de la región sur, a la Secretaría de Marina, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la Secretaría del Bienestar, al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a la Jurisdicción Sanitaria de Veracruz, a Protección Civil Estatal, a médicos del Cuartel de Policía Estatal de San José y de la Torre de Seguridad Pública de Xalapa; al área de Cirugía del Hospital Regional de Xalapa Luis F. Nachón y a personal médico de Tierra Blanca, entre otros.Bulmaro Salazar indicó que se fabricó un respirador mecánico completamente funcional, el cual hasta el momento no ha sido solicitado, pero cuyo funcionamiento ha sido comprobado por doctores de diferentes dependencias. “Asimismo, tenemos diseñadas cajas de intubación, las cuales están listas en caso de ser solicitadas por personal médico”.Señaló que el Itesco participa en el teléfono de atención médica a enfermos de coronavirus Coatza COVID, una iniciativa del colectivo Todos Unidos por Coatza. Los alumnos son los primeros que responden las llamadas y hacen un registro de los datos generales de los pacientes, su sintomatología y los antecedentes de enfermedades, para subir esta información a una plataforma desarrollada también por ingenieros y estudiantes del Instituto, a la cual acceden los médicos voluntarios para atender a las personas que lo solicitan.Para respaldar la lucha ante el COVID 19 y evitar contagios, dijo, se diseñó una aplicación móvil para que las personas que lo requieran puedan solicitar la entrega ayuda alimentaria y, aunque no se ha explotado del todo, ya se solicitó el desarrollo durante las próximas semanas de un banco de alimentos para la ciudad de Coatzacoalcos.“Estamos pensando en la mejor estrategia para apoyar a las familias que lo necesitan, porque el problema se ha alargado. Queremos involucrar a otros miembros de la sociedad, no solamente de Coatzacoalcos, sino de otras regiones y otros países para poder dar esta asistencia alimentaria”, comentó.“Entendemos que esta pandemia es muy diferente a otras emergencias que han pasado, mucha gente se ha quedado sin empleo o ha tenido que retirarse por razones de riesgo, pero la gente necesita comer y tenemos que buscar el mecanismo para que lo logren”.El funcionario expresó su orgullo por la creación en Coatzacoalcos del grupo Todos Unidos por Coatza, en el que participa el Itesco y donde coinciden representantes del sector empresarial, de la salud, el Ayuntamiento, el diputado local Amado Jesús Cruz Malpica y la diputada Federal Flora Tania Cruz Santos, con el objetivo de usar todos los recursos materiales disponibles para garantizar el bienestar de la población.En ese sentido, se está colaborando en diferentes aspectos, principalmente en la atención a los servicios sanitarios, pero también con el aporte de despensas o a través el programa “Torta solidaria”, en el que diferentes personas llevan una torta, una bebida y una barra energética para apoyar al personal que trabaja en los centros COVID, relató.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund