Entrenadora denuncia que Alcalde de Tempoal ordenó prohibirle uso de canchas

La entrenadora Teresa Yuney García Morales denunció públicamente al alcalde de Tempoal, Néstor Rodolfo Rivera, quien supuestamente le negó el acceso al campo deportivo “La Gloria” para los entrenamientos de los dos equipos de futbol que dirige.García Morales señaló que el martes 17 de enero un policía municipal le impidió el paso y le informó que fue por órdenes del alcalde Néstor Rodolfo Rivera Pérez.“El policía realizó una llamada después de no darme una respuesta del motivo, posteriormente llegaron varios policías y me rodearon en el campo como si fuera una delincuente y me querían llevar”, dijo.Indicó que en el lugar de los hechos se encontraban padres de familia, sus alumnos y la síndica de Tempoal, Yésica Hernández Santos, quienes evitaron que los elementos policiacos procedieran contra ella.García Morales interpuso una demanda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues busca cuidar su integridad y la de sus alumnos.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades “que me apoyen porque lo único que hago es fomentar el deporte y cuento con los permisos para hacerlo”.