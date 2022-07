Envenenamiento de animales han sido casos aislados en Xalapa: Regidor

Si bien dijo que han sido casos aislados, el regidor 12 del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, indicó que sí ha habido quejas de vecinos por el envenenamiento de animales en la ciudad.En ese sentido, recomendó a la ciudadanía interponer las denuncias de manera formal para que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones correspondientes.“Sí ha habido reportes porque esa es la realidad, de hecho, tuvimos un reporte bastante fuerte y sonado en la Unidad Magisterial de varios animalitos lamentablemente que al parecer fueron envenenados”, precisó.Fernández Carrión añadió que estas quejas se canalizaron a la Unidad de Salud Animal, aunque les propusieron presentar las denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), para que exista el antecedente y se inicie el proceso correspondiente.“Pero sí ha habido algunos casos aislados lamentablemente pero sí ha ocurrido. Esto de la Unidad Magisterial, que me lo reportaron varios vecinos fue hace dos meses, no me han informado que siga sucediendo pero le estamos dando seguimiento”, abundó al tiempo que reiteró que es importante interponer la denuncia ante la Fiscalía."Podemos dar el acompañamiento y por supuesto estar al pendiente y armar el caso con todos ellos pero la denuncia se tiene que poner con la Fiscalía porque la verdad es que las penas son severas para todo aquel que envenene a un animalito”, recordó el edil.Destacó que el envenenamiento de animales también podría poner en riesgo a los niños y personas adultas y suceder alguna tragedia.“Entonces yo invito a la ciudadanía que si conocen casos como éstos acudan con nosotros, les damos el acompañamiento para poner la denuncia, el caso lamentable que recuerdo ahorita es en la Magisterial”, refirió.