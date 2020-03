Epidemiología descarta supuesto caso de mujer de Ayahualulco infectada de COVID-19

La Dirección General de Epidemiología y la revisión en la base nacional de casos positivos, revela que no existe ningún caso de una mujer de Ayahualulco que haya sido infectada por coronavirus (COVID-19).



El día de ayer, circuló una información de uno de los experiodistas titulares de Televisa, Carlos Loret de Mola, sobre una mujer de Ayahualulco, Veracruz, quien fue el contacto de un hombre supuestamente infectado.



Esta información fue corroborada en la Dirección General de Epidemiología y la revisión en la base nacional de casos por COVID-19 y se constató que el dato difundido es falso.



Y es que en el registro no se contempla algún caso en Ayahualulco, además de que el contacto que supuestamente habría infectado a la mujer, tuvo resultado negativo, por lo que no pudo contagiar a nadie.



No obstante, el periodista, quien ha tenido diversos roces con el Presidente de la República, difundió la información que afectó de manera directa a la mujer de casi 50 años.



Y es que, según sus datos, el infectado en la Ciudad de México era patrón de la mujer, quien es procedente de una localidad cercana a Perote pero al difundirse esta información, la mujer tuvo problemas en su demarcación, donde hay desconocimiento del coronavirus.



Según el informe de la Dirección General de Epidemiología, hasta el momento, ninguno de los contactos de la señora ha presentado síntomas por coronavirus.



Cabe mencionar que Loret de Mola es recordado por su participación en el montaje de la captura de la francesa Florence Cassez e incluso fue citado a declarar sobre este caso por posible contubernio con Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública, hoy preso en EUA.