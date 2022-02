Episcopado Mexicano pide a fieles rogar por la paz entre Ucrania y Rusia

La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo el llamado a todos los fieles para rogar por la paz entre Ucrania y Rusia, tal y como lo pidió el Papa Francisco.A través de un comunicado, la CEM expresó que ante los últimos acontecimientos que han roto el frágil equilibrio de la paz en el mundo con la agresión bélica que sufre el pueblo de Ucrania de parte de las operaciones militares rusas, el episcopado mexicano se une al clamor del Papa Francisco que recuerda que Dios, “es Dios de la paz, no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”.También hace referencia a que aún hay tiempo para la buena voluntad, espacio para la negociación, lugar para el ejercicio de una sabiduría que evite al mundo la locura y los horrores de la guerra.Por ello invita a todas las comunidades católicas en México, siguiendo la iniciativa del Papa Francisco, a unir en oración y ayuno el próximo Miércoles de Ceniza, pidiendo a Jesucristo, por el cese de las hostilidades en Ucrania.Al mismo tiempo, se pedirá que al término de la Eucaristía del domingo 27 de febrero, se dé la bendición solemne con el Santísimo Sacramento del altar, para que en la patria y en el mundo prevalezca siempre la paz.