Equipo y personal médico en el Estado tiene rezago de más de 10 años

Los empleados del Sector Salud de Veracruz trabajan "con lo que hay", señaló el secretario del Interior del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (SINAITSA), Óscar Alberto García López, quien precisó se tiene un rezago de más de 10 años.



El déficit es tanto en equipo como en personal calificado en los hospitales de todo el Estado, lo cual impacta en la atención médica que se brinda a los veracruzanos.



"Llevamos más de 10 años que no se contratan profesionistas de la salud. Se van contratando muy poco a poco; la población que se atiende se ha incrementado en 10, 15 años y se mantiene la misma plantilla, ha sido igual", dijo.



Recordó que la molestia de los pacientes por la falta de insumos y medicamentos es atendida directamente por el personal de salud que está al frente de los hospitales y consultorios, son los médicos y enfermeras quienes dan la cara ante la falta de capacidad de dar salud a la ciudadanía.



"En la mayoría de los hospitales no hay medicamento. La estrategia del Gobierno Federal es centralizar la compra de medicamentos debido a las irregularidades que existieron, se supone que en estos días se regularizarán. Aparte de medicamentos, debe haber un suministro de los profesionales de la salud", insistió.



García López señaló que aunado a esta situación, los trabajadores de la salud enfrentan violaciones a sus derechos, toda vez que los están reasignando de hospitales de ciudades a comunidades.



La molestia es a nivel general en todo el Estado, "pretenden cambiar de turnos a los que llevan 15 años en el turno nocturno, trabajando de 8 noche a 8 de la mañana y los quieren cambiar a turno de tarde. Eso no va en condiciones generales (del contrato) y es una violación. En ese mismo hospital y en Pánuco, se está moviendo a personal comisionado por 15 años. Por ejemplo, de aquí de Veracruz a una comunidad que está a tres horas de aquí", expuso.



De esta inconformidad ya platicaron con el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor; sin embargo, comentó que "no hay disposición de negociar" por parte de las autoridades.