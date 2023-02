Era amable y amigable, dicen de mujer hallada muerta en Veracruz Puerto

Laura Elena, era amable y amigable, así recuerdan sus conocidos y vecinos a la mujer de 37 años que fue encontrada muerta al interior de su domicilio junto con su pequeña hija de aproximadamente 2 años quien había sobrevivido por lo menos dos días sola tras el fallecimiento de su madre.Los vecinos, no pueden creer que no se dieron cuenta de que la pequeña estuvo sola todo ese tiempo, porque el hijo mayor de 10 años estaba con su papá.“Estamos tristes no lo podemos creer; pobrecita. Y la niña que estaba encerrada y no nos dimos cuenta. Debe haber sido con el ‘norte’ que nadie sale a empolvarse y el pica-pica”, dijo Guille.Para los vecinos del fraccionamiento La Herradura, el que estuviera la casa cerrada no era extraño, pues afirman que generalmente Laura se mantenía encerrada pero sí escuchaban que ponía música y salía a la tienda.“La niña tiene la edad de mi hija, como 4 años más o menos. Lo más triste es que la encontraron junto al cuerpo de su mamá. Eso es muy triste. Rara vez abre la cochera o la ventana; siempre está cerrado, para nosotros es normal”, agregó Liliana.Tras el hallazgo el pasado miércoles, se encuentran consternados y esperan que se esclarezca el caso.Si fue asesinada, piden que se haga justicia.“Era muy linda, muy amable, siempre muy amigable y tenía comunicación con todos. Todavía el fin de semana se le vio con vida”.Los 3 perritos chihuahua de Laura Elena ya fueron adoptados, a través de redes sociales los mismos vecinos pidieron ayuda para que no quedaran en la calle porque su familia no pudo quedarse con ellos.