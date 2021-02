Eran taxista y herrero los ejecutados de Rafael Delgado

Ante la Unidad de Procuración de Justicia fueron identificados los cuerpos de dos hombres acribillados la noche del lunes, en calles del Primer Barrio, perteneciente al municipio de Rafael Delgado.



Se trató del taxista Roberto M. F., quien tenía 42 años de edad y residía en la colonia Vicente Guerrero de la congregación Jalapilla, en el mismo municipio. Fue identificado por sus padres y reclamado para su sepultura.



El segundo cuerpo reconocido fue el de Mario P. C. de 27 años de edad, quien tenía su lugar de residencia en la avenida 2 del Primer Barrio de Rafael Delgado, soltero y de ocupación herrero. También fue identificado por familiares.



En primeras investigaciones, familiares dijeron desconocer los motivos que propiciaron el homicidio, por lo cual la autoridad ministerial deberá reforzar sus líneas de investigación.



Como se informó oportunamente, la noche del lunes, hombres armados viajaban a bordo de un vehículo particular y dispararon en contra de los ahora occisos a la altura de avenida 2 entre Calle 8 y 10 del Primer Barrio del municipio de Rafael Delgado.



Al momento no han sido capturados los delincuentes y con ello, Rafael Delgado se suma a la lista de municipios con mayor incidencia delictiva ocurrida en los últimos 60 días.