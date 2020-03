Eric Cisneros acusa ser discriminado en medios: “me comparan con bola de billar”

“Nosotros no escogimos este origen, ya venimos con esto, entonces, en lo particular, yo que soy originario de la Cuenca del Papaloapan, de los pueblos negros, me siento orgulloso de ser descendiente de afromexicano”.



Lo anterior en entrevista el secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros Burgos, en entrevista.



El funcionario admitió que en su infancia fue objeto de bullying en todo lo que tenía que ver con el color de la piel.



“Como todavía algunos Medios, algunos comunicadores lo hacen de manera muy amable, me comparan con una bola de billar, con la número 8, porque ustedes saben de qué color es (la bola negra)”.



Al respecto, con una sonrisa, dijo que en el presente persiste el tema de la discriminación: “pero nosotros lo tenemos superado eso”.



En ese sentido dijo que anteriormente la gente hacía asentir menor a las personas de origen negro, cuando en su opinión cualquiera se debe sentir orgulloso de ser afrodescendiente.



En entrevista pidió que en los 20 días que se llevar a cabo el censo INEGI 202, quienes sean afrodescendientes salgan y den a conocer su origen, para que sean objeto y beneficio de las Políticas Públicas.



Recordó que los grupos étnicos afrodescendientes se ubican en la región de Tamiahua, en la zona de Coyolillo, municipio de Actopan; la franja costera, El Sotavento, en la zona centro de Cuitláhuac, Yanga, Omealca, Amatlán y Carrillo Puerto.



Proyectó que el censo permitirá saber cuántos habitantes son afrodescendientes y dijo que se buscará apoyarlos con los programas sociales de Gobierno federal y del Estado.