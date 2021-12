Ernesto Pérez Astorga, contra propuesta de desaparecer poderes en el Estado

El senador Ernesto Pérez Astorga dijo estar en desacuerdo con su homólogo Ricardo Monreal en cuanto a su propuesta de desaparición de poderes en Veracruz.Al asistir a la toma de protesta de Ricardo Ahued, como alcalde de la Capital, expresó tener una opinión diferente y consideró que es válido tener criterios diferentes."Totalmente en desacuerdo, yo creo que cada quien tiene su criterio. Ellos tendrán una autoridad que se le ha dado por parte del grupo parlamentario, pero somos pares y tenemos nuestras diferencias y nuestras opiniones personales", agregó.Añadió no tener la facultad para juzgar el trabajo hecho por el alcalde saliente Hipólito Rodríguez Herrero pero sí tiene esperanza en el nuevo Alcalde."Yo no soy juez. Yo estoy viendo para el futuro, mañana es 2022, mañana está Ricardo Ahued al frente y creo que es lo que nos da la esperanza de saber que Xalapa se va a transformar", expresó.Además, aseguró que trabajará desde el Congreso para la transformación de Xalapa y de los demás municipios de Veracruz."Nosotros vamos a tratar por todos los medios desde nuestro ámbito legislativo, ayudar no nada más a Xalapa sino a todos los ayuntamientos, lo que nosotros buscamos es que Veracruz le vaya bien", concluyó.