Error administrativo impide que niña de CECAN reciba tratamiento contra leucemia

Una madre de familia denunció una presunta negligencia médica del Centro Estatal de Cancerología “Miguel Dorantes Mesa”, donde presuntamente se han negado a suministrar el medicamento a su hija que padece leucemia linfoblástica de alto riesgo.La mujer narró que su menor hija de nombre Leilani Itzel, de 4 años, a quien le fue detectado el cáncer desde 2019 recibió tratamiento pero tuvo una recaída a principios de este año.Sostuvo que debido a las características de su enfermedad, los médicos sugirieron el medicamento Oncaspar, que se produce fuera del país, por lo que se hizo la petición del mismo.Agregó que el tratamiento llegó al hospital de Cancerología el 28 de enero y se planificó suministrarlo a la menor el 2 de febrero, sin embargo, no se le aplicó sino que en su lugar le informaron a la madre que hacía falta un pedimento de aduanas.Lo anterior significa que deberá ser comprobada la legalidad del medicamento que ingresó al país, principalmente en lo que tiene que ver con la obligación fiscal de lo que se importa o exporta.La madre recriminó que no se hayan efectuado los papeleos necesarios para el ingreso del medicamento, con lo que su hija lleva un retraso de varios días en la aplicación del tratamiento."Ese día precisamente se dan cuenta, cuando no es la primera vez que el hospital pide este medicamento ni a la primera que se lo aplican"."El día que le tocaba la aplicación del medicamento dijeron que le hacía falta el permiso. A mi hija ya no le están poniendo el tratamiento en tiempo y forma lo cual hace que tenga un retraso y en una recaída es más grave aún", sostuvo.Consideró que se trata de una negligencia pues al no contar con el permiso para importar el medicamento no podría ser posible que llegara hasta el hospital,sin embargo, fue entregado desde el mes pasado.La madre de familia detalló que la menor de cuatro años fue ingresada al CECAN, desde el 2019 y llevaba un tratamiento llamado L-Sparaginada que le generó toxicidad en su cuerpo y por ende una recaída.Expuso que ante ello, el tratamiento Oncaspar fue gestionado a través la Asociación Pro-Salud, toda vez que la Secretaría de Salud de Veracruz no contaba con dichas aplicaciones."Es lamentable que el hospital no haya hecho los requerimientos en tiempo y forma dado que fue el mismo Subdirector quien recibió el medicamento y no se percató de ese permiso", dijo.Ante esta situación, la inconforme solicitó la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), con el afán de que su hija acceda al medicamento."Mi hija ahorita está estable, pero con esta enfermedad no se puede cantar victoria hasta estar en remisión. Mi hija tuvo que recibir su tratamiento a los tres días de que llegó al hospital y estamos a 8 de febrero y no hay respuesta".La mujer hizo responsable de lo que pueda ocurrir a su hija al Director, subdirector y la responsable de farmacia, quienes tuvieron el contacto con el medicamento y pese a saber que no cumplía con los requisitos legales, no realizaron a tiempo el trámite.