Error en certificados de alumnos costará a COBAEV 400 mil pesos

La coordinadora de la zona 6 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), Yadira Lagunes Barradas, reconoció que hubo un problema con los certificados de los estudiantes, el cual va tener que ser corregido, según lo pida cada alumno. Para poder resarcir este error se tendrían que erogar 400 mil pesos.Es de resaltar que padres de familia de los alumnos del sexto semestre del COBAEV ubicado en Nogales manifestaron su preocupación porque los certificados de sus hijos tienen un error ortográfico y esto les podría generar problemas a futuro. Los afectados son más de 400 jóvenes.Explicaron que en mayo pasado hicieron el pago a través de la oficina de Hacienda del Estado de Veracruz. El documento a la letra dice: "Se expide en Xalapa, Veracruz el once de julio de dos mil ventidós” y está firmado por el Director General, Andrés Aguirre Juárez, cuando que debería decir veintidós."Hay una situación que ya se resolvió, bueno, se está resolviendo ante la Secretaría de Gobernación y no van a tener ningún problema los jóvenes. Ya tienen su certificado, se les va entregar y de acuerdo a las precisiones que la Dirección General haga y los jóvenes necesiten se les va corregir su certificado", dijo Lagunes Barradas.A se le cuestionó si esto generaría un gasto extra para la institución, a lo que indicó que "por el momento se tiene contemplada esta solución con el gasto que ya se hizo. Desconozco la cantidad porque no es competencia de una servidora, eso se hace a nivel de Xalapa, pero considero que más de 400 mil pesos".Insistió que este problema ya está resuelto, que hay una respuesta ante esto y no van a tener ningún problema los alumnos y en respuesta los padres de familia.De manera extraoficial se conoció que en el plantel de Cosoleacaque, tienen el mismo problema.