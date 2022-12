Error en obra dejó sin agua a colonia de Ixtaczoquitlán

Habitantes de la colonia Morelos, de Ixtaczoquitlán, se inconformaron la mañana de este lunes debido a que desde hace cinco días no les llega agua potable a sus domicilios.Indicaron que esto ocurrió luego de que la semana pasada se realizaran trabajos para meter una tubería para gas, lo cual también les molesta porque no saben por qué el Ayuntamiento no les informó.Cerca de un centenar de personas se reunieron sobre la avenida San Juan, de la citada colonia, dispuestos a bloquear esa carretera o bien marchar al Ayuntamiento para demandar una audiencia con el alcalde Nahum Álvarez.Sin embargo, esto no fue necesario, pues al lugar se presentó el director de Obras Públicas, Vladimir García, a quien le expusieron su inconformidad.Luego de escucharlos, el funcionario municipal se comprometió a que este mismo día recibirían el vital líquido a través de pipas, además de que hoy también quedaría solucionado el problema con la tubería.El director de Obras Públicas explicó que no se está introduciendo un gasoducto, sino que la empresa Gas Natural realiza algunos trabajos para instalar unas "ventanas" en la tubería que ya hay, pero un error humano provocó que rompieran la tubería del agua y que se metiera lodo, que taponó en varios puntos.Comentó que tardaron algunos días en hacer el diagnóstico tanto del problema como de lad reparaciones que tendrían que hacer, pero quedaría solucionado lo más rápido posible.Tras la respuesta del funcionario los ciudadanos se retiraron del lugar.