Es 4/20: En Xalapa, promueven legalización y beneficios de la mariguana

Al ser extraoficialmente el Día Mundial de la Mariguana, integrantes del Colectivo Cannábico Interdisciplinario Mexicano llegaron a la plaza Lerdo de Xalapa para informar a los transeúntes los diferentes movimientos que promueven la legalización de la planta, los avances que han tenido para el consumo y los beneficios de esta planta.



De acuerdo con María Alvizar, bióloga de profesión, son muchos los tabúes que se tienen en torno al uso y consumo de la marihuana, por lo que a través del colectivo buscan informar a la población aquellos beneficios no sólo en la salud, sino al medio ambiente.



"Vamos a estar dando talleres y difusión informativa. Queremos que esta información llegue a los que lo necesiten. Si son consumidores recreativos, queremos que sepan qué efectos y beneficios tienen en su cuerpo y no sólo consumirlo por moda. Todos los consumidores son personas normales. A veces dicen que los que consumen marihuana son vagos, queremos quitar ese tabú que tienen de las personas que consumimos mariguana".



Comentó que en varias partes del mundo se están aprovechando las sustancias, incluso las propias plantas, para hacer artículos de uso personal, situación que en México aún falta promover.



"La gente juzga pero no saben la información que hay atrás. El cáñamo de la planta de mariguana se puede utilizar para hacer textiles o papel y es una de las cosas que las personas que desconocen. Se pueden usar campos que no son fértiles para otros productos pero para la planta de mariguana si. Lo que se necesita, es una comunidad informada", detalló.



Y es que el 4/20 se convirtió en emblema de la mariguana en el mundo, por lo que este día varios colectivos y consumidores promueven la aceptación de la mariguana como uso recreativo en diferentes países.