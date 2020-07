Es aportación voluntaria, no imposición, dice AMLO sobre donación de servidores públicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de una imposición o medida autoritaria el que los servidores públicos del Gobierno Federal den hasta el 25 por ciento de su salario como medida de austeridad, sino que es una aportación voluntaria que se usará para el Sector Salud.



“Es una aportación voluntaria, porque nuestros adversarios, los conservadores y los intelectuales orgánicos, hablan de una austeridad suicida. Es genial la manera en que acuñaron lo de austeridad suicida. Yo les respondo que es honestidad valiente, honestidad juarista.



"Para que no haya la crítica de que es imposición o autoritarismo, se plantea que sea voluntario, que cada servidor público lo aporte. ¿Para qué se va a usar este dinero? Para salud, para seguir mejorando los servicios de salud”, dijo.



En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Sexta Zona Naval de Manzanillo, el presidente López Obrador dijo que él aportará el 25 por ciento de salario.



“Yo ganó 108 mil pesos mensuales. De acuerdo a la Constitución y las leyes, nadie puede ganar más que el Presidente, aunque ha habido procesos judiciales y amparos, y hay funcionarios que, sin justificación, ganan más, eso está en revisión. Si hace falta, voy a enviar una nueva iniciativa para que no quede sujeto a malas interpretaciones y se reduzcan los suelo de los altos funcionarios, porque era un abuso”.



“Vivían al amparo del poder público, quieren que regrese la corrupción, porque ellos eran bien tratados. Es importante decirles que hemos invertido para enfrentar la pandemia de COVID-19 alrededor de 25 mil millones de pesos”.



Señaló que en los últimos cuatro meses contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, se equiparon los hospitales y ningún enfermo de COVID-19 en México se ha quedado sin atención, “porque esto no lo toman en cuenta”, reclamó.



SERVIDORES PÚBLICOS Y AMLO DONARÁN ENTRE 5 POR CIENTO Y 25 POR CIENTO DE SALARIO POR AUSTERIDAD



Las donaciones que harán los servidores públicos de su salario, como parte de las medidas de austeridad, serán de entre el 25 por ciento y 5 por ciento, según dio a conocer el jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Los porcentajes de referencia corresponden a un estimado sobre los sueldos y salarios mensuales netos que perciba cada empleado del Gobierno Federal.



De los ocho niveles establecidos, el más alto, que es del 25 por ciento, corresponde a la contribución que hará el Presidente de la República, seguido del 23 por ciento que habrán de donar los secretarios de Estado.



Los subsecretarios y el Oficial Mayor, o su equivalente, aportarán el 21 por ciento; los jefes de Unidad o equivalente, el 19 por ciento; en tanto que los directores generales, el 17 por ciento y los directores generales adjuntos o su equivalente, el 14 por ciento.