Es de reconocer el perdón de padres a los plagiarios de su hija: Sacerdote de Orizaba

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, pidió que todos trabajen para proteger a los grupos vulnerables como son los niños, ancianos y mujeres, a fin de que estos no sufran ningún tipo de agresión.



"Debemos seguir estableciendo medidas de formación integral, ética y moral para que se recuperen los valores que nos hagan reconocer el respeto a la integridad, dignidad y vida de todo ser humano".



Acentuó que la iglesia sigue trabajando para concientizar sobre estos campos, que es una labor que no cesa.



En el caso de la menor que fue privada de su libertad en días pasados en Orizaba, apuntó que la Diócesis se alegran de que ya esté con sus papás. "Esperamos que se le siga apoyando con el soporte psicológico por esta experiencia que no debería vivir ningún niño".



De igual forma enfatizó que es de reconocer el corazón perdonador de los padres de esta pequeña. "Esto habla de su fe, de su buen corazón, que bueno que Dios les ha dado la fortaleza para realizar esta acción", concluyó.