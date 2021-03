Es el Día de la Mujer, no “Día de la Feminista”: Frente por la Familia

Mujeres integrantes del Frente Nacional por la Familia en Xalapa criticaron las acciones vandálicas de jóvenes activistas durante protestas en la Capital, afirmando que es el Día Internacional de la Mujer y no “Día de la Feminista”.



"Es el Día Internacional de la Mujer, no de la feminista. Están secuestrando el Día de la Mujer. Nosotras defendemos la vida y a la mujer pero no vandalizamos, no hacemos daño, no contravenimos las relaciones sociales", comentaron.



En conferencia de prensa, lamentaron que en este periodo de crisis sanitaria y de encierro se haya incrementado la violencia familiar.



Asimismo, criticaron a los grupos radicales y políticos que continúan con su mensaje de atentar contra la vida, esto al promover la despenalización del aborto en Veracruz.



"Matar a un inocente nunca será un derecho. Pedimos a los legisladores locales y federales que legislen con perspectiva de familia, protejan la vida humana y favorezcan el desarrollo integral de las personas", expusieron.