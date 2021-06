Es hora de empoderar a las “nenis” y emprendedores de Xalapa: Diana Retureta

Debido a la pandemia, muchas empresas cerraron sus puertas y con ello se perdieron empleos, por lo que es necesario proporcionar microcréditos, aportar las herramientas para que la iniciativa privada llegue a Xalapa y sus municipios, además de reactivar la economía a través de programas, indicó la candidata a la Diputación federal por el Distrito 8 Xalapa Rural, Diana Retureta Bonilla.



La empresaria abanderada del partido de Redes Sociales Progresistas expuso que uno de sus proyectos es la creación de un Instituto del Empoderamiento Empresarial, para dotar de todas las herramientas y recursos a los emprendedores, proporcionando talleres y capacitaciones y regularizando a aquellos que lo requieran.



Comentó que es urgente fomentar el empleo, por lo que también plantea el apoyo a las denominadas "nenis", quienes durante la contingencia sanitaria han sacado adelante a sus familias pero también han reactivado la economía mediante redes sociales.



"Hay un comercio que todavía no está controlado, el comercio irregular que es el de las denominadas nenis, estoy apoyando mucho, yo me considero una neni, tenemos que involucrarlas, en este año con la pandemia se vendieron más de 5 millones de pesos en las redes, creo se puede explotar esa parte, hacer grupos establecidos y que ellas se sientan seguras de vender, en un marco jurídico, tenemos que legislar con leyes para aportar esa parte de mujeres que hemos sacado adelante a nuestras familias con la pandemia", expresó.



Abundó que es necesario bajar el impuesto del ISR y hacer una restructuración del régimen fiscal para que las empresas tengan las herramientas para invertir en los municipios y generen empleos.



Aseguró que su interés en la política surgió a partir de observar que el sector empresarial está muy golpeado y con pocas oportunidades para crecer por parte de los gobiernos.



Agregó que otra de sus propuestas es involucrar a las mujeres, pues se tiene un rezago cultural que no ayuda, por ello se comprometió a pugnar y legislar por las oportunidades para este sector.



Por otra parte, lamentó que sus contrincantes no hayan querido debatir, ya que con esto demuestran su nulo interés por la ciudadanía.



Finalmente, exhortó a la población a razonar su voto y acudir a las urnas para ejercer su derecho el próximo 6 de junio.