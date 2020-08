Es hora de reabrir San Juan de Ulúa y el Baluarte, dicen guías de turistas

La secretaria general de la Asociación Nacional de Guías Certificados A.C., Araceli Jiménez Velázquez, consideró necesaria la reapertura de espacios turísticos como San Juan de Ulúa y el Baluarte de Santiago, en la ciudad de Veracruz



Explicó que ante la pandemia, no hay fecha para que atractivos como estos abran de nueva cuenta, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha manifestado que este tipo de espacios reiniciarán actividades hasta que el semáforo de COVID-19 esté en verde.



Por ello, criticó que de nada sirve que los hoteles de la zona conurbada hayan abierto y estén operando a un 30 por ciento si no hay espacios turísticos que visitar.



En el caso de los museos del Centro Histórico de Veracruz, mencionó que la dirección de Comercio del Ayuntamiento porteño les comunicó que no abrirán sus puertas pese a que el primer cuadro de la ciudad ha reiniciado sus actividades comerciales.



“De nada sirve que el hotelero haya abierto si los centros recreativos o los museos o sin las maneras que podamos hacer que los visitantes puedan hacer de nada sirve; (…) los museos siguen cerrados y efectivamente permitieron que se abrieran los comercios, pero una servidora habló directamente a lo que es el área de Comercio para dar nuestros servicios y nos dijeron que hasta que cambie el semáforo a verde”, indicó.



Por ello, Jiménez Velázquez pidió que les permitan trabajar con un 20 o 30 por ciento de su capacidad, ya que es insostenible la situación económica que padecen tras seis meses de no generar ingresos.