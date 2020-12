Es hora de “reinventar” y posicionar a Xalapa en su vida artística y cultural

Artistas, investigadores y académicos coincidieron en la necesidad de "reinventar" y posicionar a Xalapa a partir de su potencial en la producción de arte y de cultura.



Esto, dado el declive de la actual política cultural, apegada a un estado "paternalista" y ante el surgimiento de nuevas formas y métodos para la producción cultural.



Además, y a pesar de su potencial en arte y cultura, la calidad de los espectáculos en Xalapa decayó en los últimos años, además de un creciente menosprecio de los consumidores a los productos culturales creados en la Capital del Estado.



Lo anterior fue expuesto por los participantes en el primer programa de la serie “Al Calor Empresarial”, conducido por Mauricio Cuevas Gayosso, cuyo objetivo es que en mesas de diálogo con distintos actores del sector empresarial y cultural de Veracruz, compartan sus ideas, proyectos y planes estratégicos en pos del desarrollo económico de la región de Xalapa.



En este primer capítulo participaron la fotógrafa Estela Jara, el arpista de Tlen Huicani, Alberto de la Rosa; el director del Instituto Realia, Alberto Mariano; el maestro Enrique Velazco, el New Best Chef 2020 Luis Palmeros y el anfitrión, director de Alcalorpolitico.com Joaquín Rosas Garcés.



En la mesa de diálogo efectuada en el piso 30 de la Torre JV, los panelistas coincidieron en posicionar a las artes y al turismo como la principal carta de presentación de Veracruz y sobre todo, de Xalapa.



En ese sentido la fotógrafa Estela Jara enfatizó la necesidad de impulsar en la Capital a las artes y a la cultura, en un modelo semejante a la década de los ochenta.



"Ya es tiempo de que regrese Xalapa y el estado de Veracruz a esa fuerza que tuvo en los ochentas, y era impresionante la cantidad de personajes que estaban participando en el movimiento: funcionarios, profesores, y artistas".



Por su parte el Director de Realia, Alberto Mariano, enfatizó en la necesidad de "reinventar" una política cultural en el municipio de Xalapa; a la par de la necesidad de posicionar el liderazgo del Ayuntamiento, del Gobierno del Estado y de la Universidad Veracruzana para convertir a la ciudad en un clúster de producción artística y cultural.



"Y de eso puede sobrevivir perfectamente Xalapa, no sólo de lo administrativo o del comercio" y enfatizó que Xalapa cuenta con la suficiente capacidad para fundamentar su actividad económica.



Observó la necesidad de replantear el financiamiento de la cultura y las artes, a modo de que el Gobierno transite de un papel de auspiciador a generador de las bases y la infraestructura para que los agentes culturales se desarrollen por si mismos.



Esto, en vista de la extinción del denominado "ogro filantrópico", y en últimos años, con un cambio de la política cultural desde Agustín Acosta Lagunes a Miguel Alemán Velasco.



"Y se acabó. A partir de ahí la cultura cultural vino en declive" enfatizó Alberto Mariano y urgió a cambiar el plan de gobierno municipal y estatal de asistenciales, sino de fincar las bases y las reglas de juego y la sociedad se empodere.



Igual postura expresó, el maestro Enrique Velazco, observó la práctica "oficial" tanto del Gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana de fungir como "mecenas" de las actividades artísticas.



Y comparó los precios para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, contra otros espectáculos.



Un punto primordial observó Luis Palmeros al comparar la multiculturalidad de Xalapa con la gastronomía.



"De un tiempo para acá hay mucha más propuesta, más gente se está atreviendo a hacer cosas nuevas, hay mayor empuje, y esta pandemia despertó el lado cocinero de muchos de nosotros".



Así la cultura gastronómica de la Capital transitó de la comida rápida y la internacional, a una nueva camada en donde se aplica una retrospección para analizar los orígenes de la identidad.