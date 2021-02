Es incorrecto disfrazar al niño Dios de algún personaje famoso o un santo: Sacerdote

El vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, pidió que, para este 2 de febrero, la gente no disfrace la imagen del niño Dios de algún personaje famoso o futbolista, pues eso es lo incorrecto. Añadió que tampoco debe ser de algún santo o ángel.



"La recomendación es que la imagen del niño Dios sea de acuerdo a la dignidad del hijo de Dios, es decir alguna de las advocaciones que corresponden a Jesús como: el Sagrado Corazón de Jesús, Santo niño de Atocha.



No hay que evitar vestirlo de santo pues es el creador y está por encima y dignidad de los santos. Por mucha devoción que se tenga hay que evitar vestirlo de uno de los santos o de Los Ángeles, y mucho menos se debe caer en el error de vestirlo o disfrazarlo de alguna personalidad como futbolista".



Asimismo, indicó que, de acuerdo al semáforo epidemiológico, cada uno de los templos sabe con qué capacidad puede celebrar el 2 de febrero. "Es restringido el acceso en cada templo, pero no impide para que se realice la eucaristía, porque nunca se ha dejado de celebrar a pesar de que no haya fieles".



Agregó que ese día es tradicional la bendición de las imágenes del niño Jesús, pero ante la pandemia, los distintos templos además de la eucaristía han organizado la bendición, pero separadas para evitar las aglomeraciones.