Es insuficiente el apoyo de Gobierno a mujeres violentadas

El 60 por ciento de las mujeres que son apoyadas por autoridades y asociaciones civiles en casos de violencia familiar regresan a su hogar, porque no las dotan de las herramientas necesarias para poder salir adelante solas.



A decir de la titular del Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos, Esmeralda Mora Zamudiom, el apoyo dado por las autoridades es sólo de tres meses y consta únicamente de refugio y alimentos pero posteriormente las féminas se las tienen que arreglar solas.



“Muchas regresan a la misma situación porque la alternativa del refugio es por tres meses y después, ¿qué? Tienen comida, cama, ropa pero sólo por tres meses pero las herramientas que ellas necesitan para poderse reincorporar a su vida normal no las tienen y pues ya es ahí donde deciden volver”, afirmó.



Agregó que en algunas ocasiones, el IMM les da cursos, por ejemplo, de cómo hacer tablaroca, maquinaria pesada, para poder emplearse (situación que ha ocurrido una vez en lo que va de la administración municipal).



“Pero no lo tenemos a cada rato, ni tenemos los recursos para estar ayudando y apoyando a todas las mujeres”, advirtió.



Advirtió que en el último mes, 46 féminas solicitaron ayuda al Instituto por estar viviendo violencia familiar en su hogar, de las cuales 6 fueron canalizadas a un refugio temporal.



Mora Zamudio aseveró que la violencia económica es el detonador de la física y psicológica y son amas de casa las que llaman por estar viviendo violencia familiar en sus hogares.