Es más tardado, pero prefieren el transbordador que el túnel por barato

Habitantes de Villa Allende aseguraron que prefieren utilizar el transbordador (panga) para cruzar hacía Coatzacoalcos, antes que el Túnel Sumergido a consecuencia de los altos costos.Expusieron que ante la situación económica que prevalece, es mejor pagar 5 pesos por motocicleta en el transbordador, que 22 por el túnel, aunque tengan que hacer filas para esperar su turno.“Escuché que le iban a subir, le suben mucho. Por eso siempre vamos por este lado porque nos cuesta menos. A nosotros que estamos grandes no nos dan ni trabajo. Yo cruzo seguido porque necesitamos mucho de Coatza. Pasar por allá no alcanza, tenemos que esperar aquí pero cobran más barato”, dijo Juan Santos Valdés.Por su parte, automovilistas insistieron que el aumento a 45 pesos en el túnel no tiene justificación, por eso, también prefieren pagar sólo 15 pesos en el transbordador aunque pierdan tiempo.Óscar Martínez reconoció que hay ocasiones en las que no hay otra opción más que usar el túnel, sobre todo cuando hay mal tiempo, no obstante, indicó que usará el transbordador mientras le sea posible.“No se justifica porque hay recursos públicos metidos y no es posible que esa gente le sube cuando quiere, el gremio taxista está abandonado, las tarifas siguen igual hace 15 años, las refacciones, todo por los cielos, quién sabe esa gente qué piensa. Sí se usa el túnel sobre todo cuando hay mal tiempo porque no hay por dónde cruzar.