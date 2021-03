Es mejor una valla que poner frente a mujeres a granaderos como era antes: AMLO

Al asegurar que “no es machista” y que no está en contra del movimiento feminista, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es mejor que haya una valla protegiendo Palacio Nacional que enfrentar a las mujeres con fuerzas de seguridad “como era antes” mañana lunes cuando se lleven a cabo manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer.



“Quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes, no los podemos enfrentar”.



“Desde luego de manera pacífica, incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad; eso está permitido y hay libre manifestación de las ideas pueden expresarse de manifestarse libremente por las calles pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico el patrimonio cultural de México y no caer en la trampa de la violencia”.



En un video difundido en su cuenta de Twitter desde su rancho en Palenque y luego que ayer declarara que las vallas no eran por medio sino era para evitar enfrentamientos entre las manifestantes y las fuerzas del orden, el titular del Ejecutivo federal acusó que hay una campaña de desprestigio en contra de su gobierno y de su persona.



Conservadores son "muy retrógradas"



Señaló a la derecha de atacar a su gobierno y reiteró que no es por miedo a las mujeres, sino por precaución porque, indicó, los conservadores son "muy retrógradas", "muy autoritarios" e infiltran gente para generar violencia con el objetivo de causar daños





“Se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ojos cada molesta irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno, les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional.



"No es por miedo a las mujeres, es por precaución porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia para dañar.

El presidente López Obrador acusó que se busca generar un escandaloso nacional e internacional y señaló que “estos provocadores son muy autoritarios”, a quienes llamó “fascistoides” al compararlos con los dictadores Hitler, Franco y Pinochet.



“Imagínense permitir que vandalizan el Palacio Nacional, porque es lo que quieren: un escándalo una gran nota nacional e internacional. Pusimos esa valla para proteger el Palacio, por hacer esto nos están acusando de todo.



“Estos provocadores porque son muy autoritarios y lo voy a decir fascistoide conservadores, Hitler es Franco, es Pinochet. Así piensan que tiene que ver eso con el feminismo eso es lo opuesto al movimiento feminista.



AMLO asegura que no es machista



El Ejecutivo federal aseguró que no es machista y que está a favor de los derechos de las mujeres.

“No soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres que estoy a favor de la igualdad”.



Recordó que ejemplo de esto, es que designó por primera en la historia, a una secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero); al igual que a una titular de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez) y por primera vez en la historia la mitad del gabinete hay hombres y la mitad mujeres.



“Siempre vamos a respetar a hombres y a mujeres, y sobre todo, vamos a luchar siempre por la igualdad, siempre vamos a estar a favor de las causas justas.





“Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo, estoy en contra de la corrupción y de la manipulación. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo.



“Decía Monsiváis -con mucha razón - que la verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía; eso es lo que estamos viviendo ahora”.



Reiteró que este lunes no habrá represión y habrá libertad absoluta “pero también estemos atentos a no dejarnos manipular. Las mujeres son muy inteligentes muy conscientes por eso estoy muy tranquilo y agradecido con su apoyo con su respaldo y su confianza”.