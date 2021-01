Es mito que el COVID-19 saliera de murciélagos: Especialista

La falsa idea de que transmiten COVID, motivó una cacería en contra de los murciélagos en algunos lugares, lamentó el coordinador del curso “Fortalezas de Conservación” del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), Fernando González-García.“El pretexto para entrar a las cuevas y matar a los murciélagos es el COVID y lo cierto es que no se sabe de dónde vino el virus”, dijo.Lo anterior, a raíz de la creencia popular de que una persona en China preparó una “sopa de murciélago” infectado y con ésta desató el SARS-CoV2.Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud aclaró que no existe evidencia que los quirópteros lo transmitan.El mito pudo haber surgido porque los primeros casos se encontraron en un mercado de alimentos de Wuhan, China El académico evitó precisar si estas “cacerías” han tenido lugar en Veracruz pero enfatizó que se ha construido una idea errónea de los murciélagos, que lejos de representar una plaga, los murciélagos sirven de polinizadores y combatientes de pestes e insectos.“Ciertamente los murciélagos son portadores de muchos virus pero no implica que de ahí salió el Coronavirus y se sabe de Coronavirus que han surgido de otros animales pero éste que hay ahora, no se sabe porque los virus que tienen los murciélagos no serían compatibles para infestar a los humanos”.Citó para consulta de los usuarios el documental “Murciélagos en tiempo de pandemia: odiados por muchos, aliados de todos” del estudiante de posgrado Roberto Antonio Ruiz Ramírez y disponible en las redes del INECOL."Se ha desatado una serie de medidas un tanto absurdas y los murciélagos brindan servicios ambientales que la gente no ve".González García señaló que los murciélagos polinizan los agaves, necesarios para la producción de mezcal y el control de plagas, como los mosquitos.