Es preocupante la visión de AMLO sobre personas educadas: Exrector UV

Previo a arrancar la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, el Secretario de la CICF, Víctor Arredondo Álvarez reprochó las palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que “mayor nivel educativo menor conciencia social”.



“Nos despertamos con una nota en la prensa donde el presidente López Obrador comenta que a mayor nivel educativo menor conciencia social. Este es un comentario preocupante porque no coincide con el pensamiento de los grandes de la Historia Universal”, dijo el exrector de la Universidad Veracruzana desde Zoom.



Arredondo Álvarez citó Carlos Fuentes, primer moderador de la Cátedra en 2009, quien calificó que la educación y la cultura son las plataformas de liberación del individuo para que se hagan dueños y constructores de su propio destino.



Y es que un día antes, el 18 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó que los de “nivel licenciatura” son quienes más creen en las encuestas de desprestigio a su administración.



“Y es muy interesante cuando ve las encuestas que quienes creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más, proporcionalmente. Cuando uno pensaría que, ante más nivel educativo, más conciencia; pues no necesariamente. Lo que me llena de satisfacción… Claro, también clase media-media, clase media alta y alta igual que de licenciatura para arriba, ahí pega más, o sea, los lectores del Reforma de ese sector, ese segmento” dijo el mandatario en su conferencia matutina.