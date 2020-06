Es “ridículo e inútil” cerrar el Centro de Coatzacoalcos: Empresarios

Como ridícula e inútil, calificó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos, Esteban Enríquez España, a la medida de bloquear el primer cuadro de la ciudad cada fin de semana para evitar contagios de Coronavirus.



El empresario dijo que más allá de evitar contagios, está afectando a los comercios ubicados en esta zona, mismos que de por sí se mantienen cerrados desde hace casi ya tres meses.



Mencionó que este plan sólo desperdicia horas-hombre, pues pese a las vallas que se colocan, el ingreso de gente sin cubrebocas sigue ocurriendo.



“Aquí en el Centro, la gente puede entrar caminando y pues creo que hay mayor riesgo de contagio a pie que en vehículo, al menos que exigieran usar cubrebocas pero no lo hacen”.



“Creemos que es un desperdicio de las horas hombres, de la cantidad de policías, elementos de Tránsito que ponen a cuidar en cada bocacalle y además en un polígono sin mayor movimiento, afecta a comercios que están ahí y no piensan en ellos, (...) es una medida inútil”, dijo.



Reiteró que la medida no tiene caso debido a que la mayoría de los locales que están en los puntos de bloqueo permanecen cerrados y agregó que donde hace más falta este tipo de vigilancia es en las colonias, sobre todo en sitios como la Francisco Villa.



“De por sí el fin de semana era bajo, ahora ha bajado aún más, creemos que es ridículo, por decir lo menos, la medida: un bloqueo de Bravo a Colegio Militar y de Llave a Malpica cuando es una zona que está muerta y cuando hay tantas zonas de la ciudad que tienen actividad alta como la Francisco Villa”.



“Que bloquearan las zonas donde hay movimiento, congestionamiento, mucha gente donde se dan las aglomeraciones con gente sin cubrebocas”, finalizó.