Es un “capricho” del Alcalde no reabrir Salón Social de Teocelo: Regidor

Después de poco más de tres años de la conclusión de la remodelación del Salón Social de Teocelo efectuada por la anterior administración, continúa cerrado.



Al respecto, el regidor único, Luis Valencia López, indicó que acudió al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para solicitar información oficial sobre el motivo que impide su uso, ya que el alcalde Mario Chama Díaz no ha presentado al Cabildo ni a la población mayores detalles.



“Pedí de manera oficial una línea de acción que nos oriente para abrir y usar el inmueble y que me digan si hay una demanda o procedimiento administrativo que impida su uso, porque es lo que maneja el alcalde”, dijo.



Refirió que la remodelación fue una obra realizada por la administración anterior de Ana Lilia López Vanda, ejecutada bajo dos programas federales y en dos etapas, la primera con una inversión de 3 millones 222 mil pesos y la segunda de 2 millones 192 pesos.



Sin embargo, mencionó que en la segunda etapa hubo una devolución a la Tesorería de la federación de un millón 933 mil pesos que ya no se ejecutaron, por lo que el alcalde determinó el reintegro del monto, no obstante, se tuvo que regresar.



“Con esto empezó la polémica entre porque se había hecho la devolución y si había forma de salvarlos, el actual alcalde determinó el reintegro, pero derivado de una asesoría técnica no se había devengado ese recurso y se tuvo que regresar, pero el problema es su operación, a tres años y 3 meses sigue cerrado”, explicó.



Además, expuso que luego de reuniones de ambas administraciones, intervino el ORFIS, quien a su vez determinó algunas observaciones que podían ser solventadas, no obstante, al gobierno anterior no le dio tiempo y entonces el actual presidente municipal ordenó el cierre del inmueble.



“El ORFIS dictaminó observaciones que podían solventarlas, pero no le dio tiempo a la pasada administración, entonces ya no se permitió el ingreso de la empresa anterior para resarcir algunos daños, sí hubo deficiencias, pero no ostentosas para el cierre, salvo un muro, pero a tres años no se ha hecho nada”, precisó.



Y es que el regidor señaló que, al no buscar las estrategias para abrir el salón social, esto obedece solo a un “capricho” del alcalde.



“Una inversión tan grande y que no se pueda usar. Es responsabilidad del alcalde informar a la población y al Cabildo, pero en tres años no lo ha hecho”, finalizó.